Seit vergangener Woche Freitag lassen sich die neuen iPhone 14 Modelle vorbestellen. Diese erhaltet ihr nicht nur bei der Telekom, o2, Vodafone (mit Vertrag) und direkt bei Apple, sondern auch bei zahlreichen Apple-Partnern. Am kommenden Freitag feiern iPhone 14 und iPhone 14 Pro ihren Verkaufsstart und zu diesem wird direkt ein iOS 16 Update mit Bugfixes bereit stehen.

iPhone 14 (Pro): iOS 16 Update steht bereit

Am kommenden Freitag startet die Auslieferung der iPhone 14 Modelle an Kunden. Gleichzeitig landen die Geräte vor Ort in den Apple Store. Zum Verkaufsstart stellt Apple direkt ein iOS 16 Update mit Bugfixes zur Verfügung.

In den begleitenden Release-Notes heißt es laut AppleSWUpdate

Dieses Update bietet Fehlerbehebungen für Ihr iPhone und behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass einige Fotos beim Zoomen im Querformat auf dem iPhone 14 Pro Max verwaschen erscheinen.

Das Update steht für für alle vier neuen iPhone 14 Modelle bereit, auch für das iPhone 14 Plus, welches erst am 07. Oktober seinen Verkaufsstart feiert. Richte überraschend kommt das iOS-Update zum Verkaufsstart der iPhone 14 Modelle nicht. Auf den ersten Geräten ist noch eine ältere iOS 16 Version vorinstalliert und das jüngste Update stellt schlicht und einfach die finale Version mit der Buildnummer 20A362 dar, welche Apple vor wenigen Tagen für Jedermann freigegeben hat. Im Vergleich zur Vorabversion von iOS 16, die auf den ersten iPhone 14 Modellen installiert ist, sind ausschließlich Bugfixes an Bord.

Apple hat iOS 16 am vergangene Montag zum Download bereit gestellt. Zu den Neuerungen gehören unter anderem das bisher größte Update für den Sperrbildschirm, die Möglichkeit, in Nachrichten Bearbeitungen vorzunehmen und zusammenzuarbeiten, neue Werkzeuge in Mail und mehr Möglichkeiten zur Interaktion mit Fotos und Videos mit Live Text und Visuelles Nachschlagen.