Exakt eine Woche ist es mittlerweile her, dass Apple das neue iPhone 14 Pro vorgestellt hat. Ein Highlight des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max stellt zweifelsfrei die neue „Dynamic Island“ dar. Genau für diese sind nun erste Spiele in Arbeit.

Im Vorfeld der „Far out“.Keynote zeichnete sich bereits ab, dass Apple de Displayaussparung des iPhone 14 Pro überarbeiten wird. herausgekommen, ist die sogenannte Dynamic Island. Apple schreibt

Die ersten Fotos und Videos, die wir zur Dynamic Island zu Gesicht bekommen haben, sind vielversprechend und machen Lust auf mehr. Apple gibt Entwicklern die Möglichkeit mit der Dynamic Island herum zu experimentieren und neue Erlebnisse zu erstellen. Was zum Beispiel möglich ist, demonstriert. Kriss Smolka (via Macrumors). Der Entwickler hat auf Twitter ein einfaches Dynamic Island-Spielkonzept vorgestellt, welches stark an Pong erinnert. Ihr müsst einen kleinen Ball im unteren Bereich des Bildschirms mit einem keine Schieberegler erwischen und dann versuchen mit dem Ball die Dynamic Island zu treffen. Der Entwickler gibt zu verstehen, dass sein Spiel aktuell noch nicht ganz flüssig läuft.

Who has an iPhone 14 Pro right now? Need to test this on device asap!

🏝️ Hit The Island – our game concept for iPhone 14 Pro, still laggy but it’s turning out nice 🙂 #iPhone14Pro #iOS16 pic.twitter.com/kWLU77gk6d

— Kriss Smolka (@ksmolka) September 13, 2022