Während der Beta-Phase zu iOS 16 zeichnete sich bereits ab, dass Apple die Anzeige der Batterieladung in Prozent wieder in der Statusleiste zurück bringt. Nun hat Apple dies noch einmal offiziell bestätigt und auch mitgeteilt, bei welchen iPhone-Modelle dies der Fall ist.

iOS 16: Diese iPhone-Modelle zeigen die Batterieladung in Prozent wieder in der Statusleiste an

Seit Kurzem steht die finale Version von iOS 16 als Download bereit. Das Update wird von einer Vielzahl an Neuerungen begleitet, die es nach und nach zu erkunden gibt.

Über iPhone -> Einstellungen -> Batterie habt ihr nun die Möglichkeit, die Anzeige der Batterieladung in Prozent zu aktivieren. Doch für welche iPhone-Modelle gilt dies? Im Apple Support Dokument #HT201102 klärt Apple auf. Bei folgenden iPhone- und iPad-Modellen könnt ihr euch die Batterieladung in Prozent in der Statusleiste anzeigen lassen:

iPhone SE (2. und 3. Generation)

iPhone 8 oder neuer

iPad (alle Modelle)

Übrigens: Wenn der Stromsparmodus aktiviert ist, erscheint die Prozentangabe immer in der Statusleiste. Als Ausnahme gelten das iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini. und iPhone 13 mini. Diese Modelle zeigen die Prozentangabe nicht an.

Über das Batterie-Widget und das Kontrollzentrum könnt ihr euch auf allen Geräten die Batterieladung in Prozent anzeigen lassen.