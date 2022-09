Das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro wurden am 7. September angekündigt, die Vorbestellungen laufen seit dem 9. September. Und nun, da die ersten iPhone 14 Bestellungen eintreffen, können einige glückliche Kunden die neuen iPhone-Modelle bereits in ihren Händen halten. Derweil empfangen Apple Stores auf der ganzen Welt die ersten iPhone 14 Kunden.

Die ersten Bestellungen für das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro werden heute bei den Kunden eintreffen. Zudem kommt heute die neue iPhone-Generation offiziell in die Läden. Somit erhalten wir auch die ersten Bilder von Warteschlangen vor den Apple Stores.

In den letzten zwei Jahren sind die Warteschlangen aufgrund der COVID-19-Pandemie seltener geworden. Jetzt sieht es danach aus, dass sich mehr Menschen dafür entschieden haben, das iPhone 14 persönlich in einem Apple Store zu kaufen. Hier einige Momentaufnahmen aus den Apple Stores:

Fans Queue over 12 Hours Outside @Apple’s Thailand For New iPhone 14 Line Up .#iphone14pro #iPhone14ProMax pic.twitter.com/OjnArh2ddV

— Wai Yan Min Khant @ Andrew (@andrewjames194) September 15, 2022