Seit vergangener Woche Freitag sind iPhone 14, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max im Handel erhältlich. Das iPhone 14 Plus folgt Anfang Oktober. Die chinesische Webseite Chongdiantou hat einen groß angelegten Test durchgeführt, mit dem ermittelt wurde, welches Netzteil die Geräte mit welcher Leistung auflädt. Welches ist das ideale Netzteil für die neuen Modelle?

Ladegeschwindigkeiten des iPhone 14 (Pro) im Test

Wir nehmen die Antwort auf das „optimale“ Ladegerät vorweg. Ein 30W Apple Ladegerät (oder das eines Drittanbieters) dürfte das beste Preis-/Leistungsverhältnis aufweisen, um ein iPhone 14 bzw. iPhone 14 Pro aufzuladen.

Im konkreten Test hat sich Chongdiantou das iPhone 14 sowie iPhone 14 Pro Max vorgenommen (via Macrumors). Bei beiden Modellen sind die Ergebnisse ähnlich, so dass wir davon ausgehen, dass diese auch auf das iPhone 14 Plus und iPhone 14 Pro zutreffen. Der Test zeigt, dass alle 29W Netzteile (nicht mehr bei Apple erhältlich) oder stärker das iPhone 14 Pro Max zwischen 26W und 27W auflädt. Ein 30W Netzteil scheint somit ideal zu sein. Auch ein 140W Netzteil kann die neuen Modele nicht schneller aufladen.

Beim iPhone 13 (Pro) waren die Ergebnisse im vergangenen Jahr übrigens ähnlich, so dass die 13er und 14er Modelle mit ähnlichen Ladegeschwindigkeiten aufgeladen werden können. Apple selbst liefert iPhone-Modelle seit Eingier Zeit ohne Ladegeräte aus. Entweder man verfügt bereits über ein entsprechendes Netzteil oder muss sich separat eins kaufen. Der Hersteller spricht davon, dass ihr die neuen iPhone 14 Modelle bis zu 50 Prozent in ca. 30 Minuten mit einem 20W Netzteil oder höher aufladen könnt. Dem iPhone 15 (Pro) wird nachgesagt, dass die Geräte über USB-C verfügen werden.

In unseren Augen muss es nicht zwingend ein Original Apple Netzteil an. Es gibt verschiedene Drittanbieter, die kompakte USB-C-Ladegeräte zu einem guten Preis-/Leistungsverhältnis anbieten.