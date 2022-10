In den der Vergangenheit haben wir euch bereits auf den ein oder anderen pCloud-Deal aufmerksam gemacht. Allerdings haben wir nicht auf jede x-beliebige Aktion hingewiesen, sondern uns auf die echten Kracher konzentriert. Am heutigen 03. Oktober und somit am Tag der Deutschen Einheit hat pCloud an der Preisschraube gedreht und die Preise gesenkt. Ihr erhaltet 75 Prozent auf den 2TB Lifetime-Speicher. Satte 80 Prozent gibt es auf 10 TB Lifetime-Speicherplan. Der Deal ist nur am heutigen Montag gültig.

pCloud: 2TB Lifetime-Speicher heute drastisch im Preis gesenkt

Auf die Funktionen und Vorteile von pCloud sind wir bereits des Öfteren eingegangen, so dass wir euch hier nur kurz und knapp abholen und euch auf die Highlights hinweisen möchten.

Bei pCloud handelt es sich um einen Schweizer Cloud-Anbieter, bei dem es nicht nur ein Abo-Modell gibt, welches monatlich zu bezahlen ist, vielmehr bietet euch pCloud spannende Dauerlizenzen (Lifetime) an. Diese müsst ihr nur einmalig bezahlen und könnt sie anschließend dauerhaft nutzen.

Verschlüsselung und Sicherheit haben bei pCloud einen ziemlich hohen Stellenwert. So unterliegt der Anbieter als Schweizer Unternehmen den strengen Schweizer Richtlinien in Sachen Datenschutz. Weiter hat pCloud seine Serverräume mit verschiedenen Frühwarnsystemen ausgerüstet, um die eigenen Servern vor Wasser, Rauch und Feuer zu schützen. Zertifizierte Sicherheitsstandards, Datenspiegelung, Verschlüsselung, Benutzerfreundlichkeit und mehr Gehöhren zu den pCloud-Highlights. Hier könnt ihr euch die vollständige Funktionsliste von pCloud angucken.

Dabei ist pCloud übrigens kein Nobody oder Newcomer. Das Unternehmen ist seit rund 10 Jahren am Markt und blickt auf 14 Millionen Nutzer weltweit. Zudem wächst der Anbieter weiterhin stark. pCloud setzt auf ein junges, zukunftsorientiertes und dynamisches Team mit Fachkenntnis.

Bis zu 80 Prozent auf pCloud Lifetime Speicher

Auch wenn pCloud ein Schweizer Unternehmen ist, feiert man am heutigen Tag den „Tag der Deutschen Einheit“. Vor mittlerweile 32 Jahren fand die Wiedervereinigung statt.

-> pCloud Premium Plus mit 2TB nur 245 Euro anstatt 980 Euro (-75% Rabatt)

-> pCloud Benutzerdefinierter Plan mit 10TB nur 990 Euro anstatt 4900 Euro (-80% Rabatt)