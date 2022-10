Ihr erinnert euch? Im Rahmen der WWDC Keynote hatte Apple im Juni dieses Jahres auch einen ersten Ausblick auf macOS Ventura gegeben und unter anderem die Funktion „Continuity Camera“ vorgestellt. Im Deutschen setzt Apple auf die Bezeichnung „Kamera-Übergabe“. Kurzum: Ihr könnt die iPhone-Kamera als Webcam am Mac nutzen. Die Elephant Card bietet dabei eine günstige Möglichkeit dar, das iPhone am MacBook zu befestigen.

Elephant Card macht iPhone zur Webcam am MacBook

Blicken wir etwas näher auf die Funktion „Kamera Übergabe“. Mit der Kameraübergabe könnt ihr euer iPhone als Webcam nutzen. Mit dem leistungsstarken Features zur Zusammenarbeit können Mac Computer automatisch die Kamera auf dem iPhone erkennen und verwenden, wenn das iPhone in der Nähe ist, ohne dass ihr das iPhone aufwecken oder sonst in irgendeiner Art und Weise vorbereiten oder auswählen müsst. Die Kameraübergabe bringt innovative Features auf alle Mac Computer wie Folgemodus, Porträtmodus und das neue Studio Light – ein Effekt, der das Gesicht einer Person perfekt ausleuchtet und den Hintergrund abdunkelt.

Spannend ist auch die Kombination mit der Ultraweitwinkelkamera des iPhone, um die Schreibtischansicht zu aktivieren. Dabei werden gleichzeitig das Gesicht der Nutzers und eine Draufsicht auf den Schreibtisch gezeigt. So könnt ihr eurem Gegenüber etwas präsentieren, Heimwerkervideos erstellen, die Präsentation von Skizzen über FaceTime machen und vieles mehr.

Mit der Freigabe von macOS Ventura (ist für Oktober angekündigt) steht die Funktion in Kombination mit iOS 16 zur Verfügung. Im Rahmen der WWDC-Keynote hatte Apple eine Halterung von Belkin angekündigt. Diese soll im Laufe des Jahres erschienen. Bereits jetzt steht schon die Elephant Card zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine Halterung, die im Gegensatz zur Halterung von Belkin, in jede Brieftasche passt und einfach zu bedienen ist. Ob man diese tatsächlich in der Geldbörse lagert oder woanders verstaut, bleibt euch überlassen.

Auf jeden Fall ist die Elephant Card dünn und kompakt. Sie misst 85mm x 54mm, ist 1,6mm dünn und wiegt gerade einmal 5g. Der Preis? 9,99 Euro werden für die iPhone-Halterung fällig.