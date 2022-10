In knapp einem Monat startet die neue Doku “Selena Gomez: My Mind & Me” exklusiv auf Apple TV+. Vorab haben die Verantwortlichen nun den offiziellen Trailer veröffentlicht.

“Selena Gomez: My Mind & Me”: offizieller Trailer ist da – Start am 04. November

Gerade eimal einen Monat ist es her, dass bekannt wurde, dass sich Apple TV+ eine Doku über Selena Gomez sichern konnte. Nun geht es Schlag auf Schlag. Apple Original Films hat heute den Trailer für den mit Spannung erwarteten Dokumentarfilm über die Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin, Produzentin, Unternehmerin und Aktivistin Selena Gomez, „Selena Gomez: My Mind & Me“, unter der Regie und Produktion von Alek Keshishian („Madonna: Truth or Dare“) veröffentlicht.

Den Termin für die Ankündigung hat Apple übrigens nicht zufällig gewählt. Am heutigen Montag (10. Oktober 2022) wird der sogenannte Welttag der psychischen Gesundheit begangen. In der aufschlussreichen Doku erzählt Selena Gomes mutig von ihrer eigenen Reise.

Nach Jahren im Rampenlicht erreicht Selena Gomez unvorstellbare Berühmtheit. Doch gerade als sie einen neuen Höhepunkt erreicht, zieht sie eine unerwartete Wendung in die Dunkelheit. Dieser einzigartig rohe und intime Dokumentarfilm umspannt ihre sechsjährige Reise in ein neues Licht.

Als Aufnahmekünstlerin hat Gomez weltweit mehr als 210 Millionen Singles verkauft und über 45 Milliarden globale Streams ihrer Musik angehäuft. Dieses Jahr erhielt sie eine Grammy-Nominierung für ihre erste rein spanische EP und eine Emmy-Nominierung für ihre Rolle in der von der Kritik gefeierten und preisgekrönten Serie „Only Murders in the Building“, in der sie neben Steve Martin und Martin Short auftritt.

Im kommenden Monat wird “Selena Gomez: My Mind & Me” am 04. November auf Apple TV+ anlaufen.