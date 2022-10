Wie erfolgreich war der iPhone 14 Start? Analysten sind sich bisher uneinig, doch Apples Zulieferer deuten an, dass das iPhone stark in die nächste Generation gestartet ist. Nachdem zuletzt Foxconn dank Apple einen Rekordumsatz für sich verbuchen konnte, kann auch TSMC eine positive Bilanz ziehen. So berichtet Bloomberg, dass vor allem die Verkäufe des iPhone 14 TSMC zu einem Umsatzanstieg von 48 Prozent im dritten Quartal verhalfen.

TSMC erfolgreich auf schwachem Chipmarkt

Im Vorfeld des iPhone 14 Starts gab es Befürchtungen, dass die aktuelle wirtschaftliche Lage die Nachfrage nach dem iPhone 14 dämpfen würden. Geht es nach Apples Chip-Partner TSMC, ist dies nicht der Fall. So meldet TSMC ein sehr erfolgreiches drittes Quartal. Die Bloomberg-Analyse wirft einen Blick auf die wahrscheinliche Gesamtsumme für das Finanzquartal des Unternehmens. In dem Bericht heißt es:

„Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. meldete einen unerwartet hohen Quartalsumsatz, was darauf hindeutet, dass der Chipriese von Marktanteilsgewinnen profitiert, um einer Abschwächung der Branche zu trotzen. Der Umsatz des weltgrößten Auftrags-Chipherstellers stieg im dritten Quartal um 48 Prozent auf rund 613 Mrd. NT$ (19,4 Mrd. $), wie Bloomberg errechnet hat.“

Obwohl der Chiphersteller eine Reihe von Kunden hat, ist Apple für den größten Teil seiner Einnahmen verantwortlich. TSMC scheint somit von einer branchenweiten Abschwächung verschont geblieben zu sein. Allgemein haben Chiphersteller und andere Unternehmen aus der Branche mit mehreren Problemen zu kämpfen.

Vor allem der Mangel an älteren Chips hat die Versorgung einer Vielzahl elektronischer Geräte beeinträchtigt, was sich auch auf fortschrittlichere Chips auswirkt, wenn es beispielsweise nicht genügend Komponenten für die Energieverwaltung gibt.

Die starke Nachfrage nach dem iPhone 14 ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass TSMC gegen den Branchentrend zulegen konnte. Mit Blick auf die Zukunft hat TSMC eine Preiserhöhung für die kommende 3nm-Fertigung veranschlagt. Berichten zufolge war Apple mit der Erhöhung zunächst nicht einverstanden, stimmte später jedoch zu.