Apple TV+ nutzt den heutigen Abend, um zwei neue Trailer zu veröffentlichen. Auf der einen Seite steht der Trailer zu „The Mosquito Coast – Staffel 2“ bereit und auf der anderen Seite erhaltet ihr einen Einblick in „Spirited“.

„The Mosquito Coast – Staffel 2“: Trailer ist da

Apple TV+ hat heute den Trailer zur zweiten Staffel von „The Mosquito Coast“ enthüllt, dem gefeierten Drama nach dem Bestseller-Roman mit Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish und Gabriel Bateman. Die 10 Folgen umfassende zweite Staffel feiert ihr weltweites Debüt mit der ersten Folge am Freitag, dem 4. November. Anschließend folgen immer freitags bis zum 6. Januar 2023 neue Episoden.

Basierend auf dem Bestseller von Paul Theroux folgt „The Mosquito Coast“ der gefährlichen Reise von Allie Fox, einem brillanten Erfinder und hartnäckigen Idealist, die seine Familie auf einer gefährlichen Suche nach Zuflucht vor der US-Regierung, Kartellen und Killern entwurzelt. In der zweiten Staffel wagen sich die Foxes, nachdem sie Mexiko nur knapp mit dem Leben entkommen sind, tief in den guatemaltekischen Dschungel vor, um eine alte Freundin und ihre Flüchtlingsgemeinschaft zu treffen.

Diese neue Zuflucht bereitet den Foxes jedoch Probleme, als sie in einen Konflikt zwischen einem örtlichen Drogenboss und seiner Familie verwickelt werden. Im Streit darüber, ob sie sich niederlassen oder weiterziehen sollen, verfolgen Allie und Margot unterschiedliche Wege, um die Zukunft ihrer Familie zu sichern. Das Ergebnis wird die Familie entweder vereinen oder für immer auseinanderreißen.

Trailer zu „Spirited“

Weiter geht es mit dem Trailer zu „Spirited“. Das ist nicht das Weihnachtslied eurer Ur-Ur-Ur-Ur-Großeltern (Geben oder Nehmen). Spirited mit Ryan Reynolds, Will Ferrell und Octavia Spencer kommt am 11. November in die Kinos und wird am 18. November auf Apple TV+ gestreamt. Lasst euch überraschen.