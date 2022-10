Bereits in den letzten Monaten zeichnete sich ab, dass Apple unabhängiger von China werden und seine Zulieferkette stärker diversifizieren möchte. Nun greift Analyst Ming Chi Kuo das Thema noch einmal auf und informiert über Apples Pläne.

MacBooks bald „Assembled in Thailand“?

Glaubt man der Einschätzung des renommierten Analysten Ming Chi Kuo, so wird Apple bald einen Teil seiner MacBooks in Thailand produzieren, um seine Lieferkette weiter zu diversifizieren.

Mit einer Reihe von Tweets spricht Kuo davon, dass der Hauptproduktionsstandort außerhalb Chinas für Apples zukünftige MacBooks Thailand sein könnte. Aktuell werden sämtliche MacBook Air und MacBook Pro in chinesischen Fabriken gefertigt. In den nächsten drei bis fünf Jahren könnten alle in den USA verkauften iPhone- und MacBook-Modelle außerhalb Chinas gefertigt werden, so der Analyst.

Kuo schreibt auf Twitter

Laut Apples Plan könnte das indische Unternehmen Tata Group in Zukunft mit Pegatron oder Wistron kooperieren, um die iPhone-Fertigung aufzubauen. Mehr als 80 % der in Indien (von Foxconn) hergestellten iPhones sollen derzeit die Inlandsnachfrage decken.

Die potenzielle Zusammenarbeit der Tata Group mit Pegatron oder Wistron kann die Erhöhung des Anteils der nicht-chinesischen iPhone-Produktion beschleunigen.

Der wichtigste Produktionsstandort außerhalb Chinas für das MacBook könnte in Zukunft Thailand sein. Alle MacBooks werden derzeit in Produktionsstätten in China zusammengebaut.

Mittelfristig (innerhalb von 3–5 Jahren) kann zumindest der US-Markt (ca. 25 bis 30 Prozent der weltweiten Lieferungen) von Fertigungsstandorten außerhalb Chinas beliefert werden, um potenzielle Auswirkungen politischer Risiken zu minimieren

Die nicht-chinesischen Märkte werden von Montagestandorten außerhalb Chinas beliefert, während der chinesische Markt von Montagestandorten in China beliefert wird.

Apple hat längst damit begonnen, seine Lieferkette zu diversifizieren. Unter anderem lässt Apple bereits in Indien und Vietnam produzieren. Eine weitere Diversifizierung helfe Apple, Risiken wie US-Zölle auf chinesische Importe zu vermeiden, so Kuo.