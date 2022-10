Vor nahezu drei Jahren hat Apple seine eigene Streaming-Plattform mit exklusiven Filmen und Serien gestartet. Obwohl Apple TV+ nur eine relativ kleine Rolle auf dem Streaming-Markt einnimmt, so ist Apples weltweiter Marktanteil dennoch in den letzten Monaten stetig gestiegen. Während große Anbieter wie Netflix oder Amazon Prime Video stagnieren oder sogar Abonnenten verlieren, bleibt Apple laut einer neuen Marktanalyse von JustWatch auf Kurs und konnte sich im dritten Quartal erneut verbessern.

Marktanteil von Apple TV+ wächst

Laut dem von 9to5Mac eingesehenen Bericht wächst Apple TV+ unter den US-Zuschauern weiter. Im dritten Quartal 2022 entfielen 7 % der Abonnenten von Streaming-Diensten auf die Plattform, 1 % mehr als im zweiten Quartal. Diese Zahl bringt Apple TV+ einen Schritt näher an den Streaming-Dienst Hulu (im Besitz von Disney) heran, der 10 % des Streaming-Marktanteils in den USA hält.

Es überrascht nicht, dass Netflix und Amazon Prime Video weiterhin die Rangliste der Nutzerzahlen anführen, sowohl in den USA als auch weltweit. Zumindest in den USA hat Amazon Prime Video jedoch Abonnenten verloren und ist von 20 % auf 19 % Marktanteil zurückgegangen. Netflix konnte seinen Abwärtstrend abfedern und seine Position mit 21 % Marktanteil halten. Wahrscheinlich werden wir zum Jahresende hin wieder einen Aufschwung bei Netflix erleben, da das Unternehmen am 3. November sein werbefinanziertes Angebot starten wird. Disney+ konnte im vergangenen Quartal dank neuen Serien aus dem Star Wars und Marvel Universum von 14 % auf 15 % Marktanteil zulegen.

Nachfolgend die aktuelle US-Rangliste der Streaming-Anbieter: