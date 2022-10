Im August dieses Jahres hatte Apple einen Ausblick auf verschiedene Kinder- und Familienserien gegeben, die im Laufe des Jahres auf Apple TV+ starten werden. Diese feiern nach und nach ihre Weltpremiere. Als Nächstes ist am 21. Oktober „Ghostwriter – Staffel 3“ an der Reihe. Zwei Wochen später startet Slumberkins. Zu dieser Vorschulserie steht nun der offizielle Trailer bereit.

Start am 04. November: offizieller Trailer zu „Slumberkins“ ist da

Apple TV+ hat den Trailer für die herzerwärmende Original-Vorschulserie „Slumberkins“ veröffentlicht, die am Freitag, den 4. November weltweit Premiere hat. Die für den Emmy Award nominierte Singer-Songwriterin Ingrid Michaelson fungiert als ausführende Musikproduzentin und kreiert Originalmusik für die Mixed-Media-Puppen/2D-Animation Serie von The Jim Henson Company.

Basierend auf der führenden Marke für emotionales Lernen für Kinder, Slumberkins, erweckt die Serie Charaktere aus den beliebten Büchern zum Leben und stärkt das emotionale Wohlbefinden von Kindern durch unterstützendes Geschichtenerzählen. Begebet euch mit Bigfoot, Einhorn, Faultier, Yak und Fuchs auf Abenteuer, während ihr eine Welt der Gefühle erkunden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mittlerweile tummeln sich bereits eine Reihe von Kinder- und Familienserien auf Apple TV+, darunter El Deafo“, „Lovely Little Farm“, „Duck & Goose“, „Pinecone & Pony“, „Fraggle Rock: Back to the Rock“, „Harriet the Spy“, „Stillwater“, „Helpsters“, „Wolfboy and the Everything Factory“, „Sago Mini Friends“, „Hallo, Jack! The Kindness Show“, „Snoopy in Space“, „The Snoopy Show“ und „Get Rolling with Otis“.