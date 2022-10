Vor etwas mehr als einer Woche ist „Shantaram“ auf Apple TV+ angelaufen. Hattet ihr bereits die Möglichkeit, in die neue Serie mit Charlie Hunnam, Antonia Desplat und Shubham Saraf hineinzuschnuppern? Der Trailer, das First-Look-Video sowie das neue „From Page to Screen“-Video machen zumindest Lust auf mehr.

Apple TV+ veröffentlicht „From Page to Screen“

Apple TV+ hat es sich zur Gewohnheit gemacht, nicht nur Woche für Woche „stumpf“ neue Inhalte auf der Video-Streaming-Plattform zu veröffentlichen, sondern diese auch mit kurzen Videos auf YouTube zu begleiten. So sollen sich Nutzer einen näheren Einblick verschaffen und Lust auf mehr bekommen.

Jüngstes Beispiel ist die Drama-Serie „Shantaram“. Mit dem Video „From Page to Screen“ entdeckt ihr, was hinter der Adaption von Gregory David Roberts lebendiger Erlösungsgeschichte mit der Besetzung und Crew von Shantaram steckt.

In „Shantaram“ begleiten wir Lin Ford (Charlie Hunnam), der aus einem australischen Gefängnis flieht, um sich anschließend in der Stadt Bombay zu verstecken. Einmal in Indien, führt die Reise durch eine Gesellschaft von Soldaten, Gangstern und Kriminellen, während Lin von seiner Vergangenheit verfolgt wird. Als er sich dann auch noch in eine rätselhafte und faszinierende Frau namens Karla verliebt, muss sich Lin zwischen Freiheit oder Liebe und den damit verbundenen Komplikationen entscheiden.