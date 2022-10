Mit der Freigabe von iOS 16.1 am gestrigen Abend hat Apple eine neue Funktion namens „Clean Energy Charging“ eingeführt. Diese steht zunächst allerdings nur Anwendern in den USA zur Verfügung. Nun erklärt Apple etwas detaillierter, was es mit der „grünen“ Ladeoption auf sich hat.

iOS 16.1: Apple erklärt „Clean Energy Charging“

Mit iOS 16.1 führt Apple verschiedene Neuerungen ein. Neben der geteilten iCloud-Fotomediathek, Live-Aktivitäten, Fitness+ für iPhone-Nutzer, das Teilen von Schlüsseln, Support für Matter und weiteren kleineren Neuerungen führt Apple „Clean Energy Charging“ in den USA ein.

In einem neu veröffentlichten Apple Support Dokument heißt es

Wenn Clean Energy Charging aktiviert ist und Sie Ihr iPhone an ein Ladegerät anschließen, erhält Ihr iPhone eine Prognose der CO2-Emissionen in Ihrem lokalen Energienetz und verwendet diese, um Ihr iPhone in Zeiten sauberer Energieerzeugung aufzuladen.

Clean Energy Charging ist nur in den USA verfügbar und standardmäßig aktiviert, wenn Sie Ihr iPhone einrichten oder auf iOS 16.1 aktualisieren. Um die Funktion zu deaktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > Akku > Akkuzustand & Aufladen und deaktivieren Sie Clean Energy Charging.

Weiter heißt es

Clean Energy Charging arbeitet mit „optimiertes Laden“ zusammen, um Ihre Ladegewohnheiten zu lernen. Clean Energy Charging wird nur dort eingesetzt, wo Sie die meiste Zeit verbringen und Ihr iPhone regelmäßig für längere Zeit aufladen, z. B. zu Hause und am Arbeitsplatz. Die Funktion wird nicht aktiviert, wenn Ihre Ladegewohnheiten unterschiedlich sind oder Sie sich an einem neuen Ort befinden, z. B. auf Reisen. Aus diesem Grund und um die CO2-Emissionsprognose für Ihr Gebiet zu erhalten, müssen einige Standorteinstellungen aktiviert sein, damit Clean Energy Charging aktiviert werden kann. Ihr iPhone sendet keine Standortinformationen, die es für diese Funktion verwendet, an Apple.

Wenn Clean Energy Charging den Ladevorgang unterbricht, zeigt eine Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm an, wann euer iPhone vollständig aufgeladen ist. Wenn ihr euer iPhone früher vollständig aufgeladen haben müsst, berührt und haltet die Benachrichtigung und tippt dann auf „Jetzt aufladen“.