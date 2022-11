Der Apple Fertiger Foxconn hat die täglichen Prämien seiner Mitarbeiter vervierfacht, um ausreichend Mitarbeiter für die iPhone-Produktion halten zu können. Es heißt, dass Foxconn den Arbeitern in seinem Werk in Zhengzhou einen Bonus von 400 Yuan pro Tag (ca. 56 Euro) zahlt, was eine Vervierfachung des normalen Bonus von 100 Yuan (ca. 14 Euro) bedeutet.

Apple-Fertiger Foxconn erhöht Bonuszahlungen, um Arbeitskräftemangel zu lindern

Reuters berichtet, dass Foxconn die Bonuszahlungen erhöht, um ausreichend Mitarbeiter für die iPhone-Produktion bereitstellen zu können.

Mitarbeiter, die länger als 25 Tage arbeiten, können einen maximalen Bonus von 5.000 Yuan pro Monat erhalten (anstatt 1.500 Yuan). Mitarbeiter, die sich besonders engagiert zeigen, können einen Bonus von über 15.000 Yuan verdienen. Die meisten Arbeiter streichen sich zwischen 3.000 und 4.000 Yuan im Monat ein.

Rund 200.000 Mitarbeiter beschäftigt Foxconn in seiner Fabrik in Zhengzhou. Dort findet der Großteil der iPhone-Produktion statt. Foxconn ist für die Montage von rund 70 Prozent der iPhone-Modelle verantwortlich und hatte zuletzt massive Probleme Mitarbeiter aufgrund von COVID-19 und begleitender Lockdowns zu halten.