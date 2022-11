In regelmäßigen Abständen lassen die WhatsApp-Entwickler kleinere und größere Neuerungen in ihren Messenger einfließen. Eine Neuerung, die bereits seit längerem in der Beta-Phase getestet wurde, lässt euch nun euren Online-Status komplett verbergen.

WhatsApp: Online-Status lässt sich komplett verbergen

Seit ewigen Zeiten könnt ihr über die WhatsApp-Einstellungen und die dortige Kategorie „Datenschutz“ festlegen, wer euren „Zuletzt Online“-Zeitstempel sehen darf. Diese Option hatte allerdings einen kleinen Haken. Auch wenn euer Gegenüber euren „Zuletzt Online“-Zeitstempel nicht sehen konnte, sah die Person, ob ihr gerade online seid. Ab sofort lässt sich der Online-Status allerdings komplett verbergen.

Über WhatsApp -> Einstellungen -> Datenschutz -> „Zuletzt online/Online“ habe ihr nach wie vor die Möglichkeit, festzulegen, wer euren „Zuletzt Online“-Zeitstempel sehen darf. Darüberhinaus gibt es die neue Option „Wer kann sehen, ob ich online bin?“. Mit dieser legt ihr fest, ob alle sehen dürften, ob ihr gerade online seid oder nur diejenigen, die ihr bei „Zuletzt online“ ausgewählt habt.

Wenn ihr euren „Zuletzt Online“-Zeitstempel und euren „Online-Status“ nicht teilt, könnt ihr diese Informationen auch nicht bei anderen Kontakten sehen.