Apple baut sein Filmangebot auf Apple TV+ weiter aus. Nachdem kürzlich „Causeway“ gestartet ist, hat Apple nun „Sharper“ angekündigt. Der kommenden Apple Original-Film wird sowohl auf Apple TV+ als auch in den Kinos laufen.

Apple TV+ kündigt „Sharper“ an

Kürzlich gab Apple Original Films das Erscheinungsdatum für den kommenden Apple Original Film „Sharper“ mit Oscar-Preisträgerin Julianne Moore bekannt. Der kommenden Film wird am 10. Februar in den Kinos sowie am 17. Februar auf Apple TV+ starten.

„Sharper“ stammt von Apple Original Films und A24 und entfaltet sich in den Geheimnissen von New York City, von den Penthouses der Fifth Avenue bis zu den schattigen Ecken von Queens. Motivationen sind suspekt und Erwartungen werden auf den Kopf gestellt, wenn nichts so ist, wie es scheint.

„Sharper“ wird von Benjamin Caron inszeniert und bietet ein mit Stars besetztes Ensemble unter der Leitung von Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith, der Newcomerin Briana Middleton und John Lithgow. Der Film wird von Jessica Switch und Erik Feig von Picturestart zusammen mit Julianne Moore, Bart Freundlich, Brian Gatewood und Alessandro Tanaka produziert und von Gatewood und Tanaka geschrieben. Julia Hammer und Amy Herman fungieren als ausführende Produzenten.

Apple TV+ bietet mittlerweile nicht nur eine Vielzahl an Serien, sondern auch zahlreiche Filme an. Dazu gehören unter anderem „Raymond & Ray“, „The Greatest Beer Run Ever“, „Sidney“, „Luck“, „CODA“, „Palmer“, „Finch“, „Cha Cha Real Smokt“, „Greyhound“, „The Banker“ und weitere.