Apple hat in der Nacht zu heute ein Firmware-Update für die AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro 1 und AirPods Max veröffentlicht. Ab sofort steht die Firmware-Version 5B58 für die genannten Kopfhörer bereit, zuvor war die Version 4E71 aktuell, die im Mai veröffentlicht wurde.

Nachdem Apple bereits im Laufe der Woche Firmware-Updates für verschiedene Beats-Kopfhörer und die AirPods Pro 2 veröffentlicht hatte, geht es nun mit dem nächsten Schwung an Firmware-Updates weiter. Genau genommen, steht die Firmware-Version 5B58 für die AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro 1 und AirPods Max bereit.

Aus den begleitenden Release-Notes geht nicht wirklich hervor, welche Neuerungen Apple vorgenommen hat. Es heißt lediglich „Bugfixes und andere Verbesserungen“. In der Vergangenheit hatten wir es bereits das ein oder andere thematisiert. Ein Geheimrezept für die Installation des Firmware-Updates haben wir nicht für euch. Die Firmware installiert sich in den kommenden Tagen automatisch. Hierzu müssen die AirPods bzw. das Ladecase aufgeladen werden und das iPhone in der Nähe sein. Manuell kann man das Update nicht initiieren. Wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt habt, dann sollte das Update „irgendwann“ automatisch starten. Lasst euch nicht beirren, falls das Update nicht sofort ausgeführt wird.

Um die aktuelle Firmware-Version eurer AirPods zu prüfen geht ihr folgendermaßen vor:

Verbinde die AirPods mit eurem iOS-Gerät

Einstellungen -> Allgemein -> Info öffnen

Herunterscrollen und eure AirPods auswählen

Nun erscheint die Firmware-Version

