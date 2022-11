Apple hat damit begonnen, ein Firmware-Update für die AirTags auszurollen. Ab sofort steht die Firmware-Version 2.0.24 (Build 2A24e) zur Verfügung. Die bisherige Firmware hörte auf die Bezeichnung 1.0.301 (1A301).

Apple veröffentlicht AirTags-Update

Im Laufe der Woche hat Apple das ein oder andere Firmware-Update für seine Accessoires veröffentlicht. Nachdem bereits die AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max, AirPods Pro 1, AirPods Pro 2, sowie verschiedene Beats-Kopfhörer bedacht wurden, sind nun die AirTags an der Reihe.

In der Nacht zu heute hat Apple die Firmware Version 2.0.24 (Build 2A24e) bereit gestellt. Die bisherige Firmware 1.0.301 (1A301) wurde im April bereit gestellt. Aufgrund mangelnder Release-Notes ist aktuell nicht bekannt, welche Verbesserungen das Update mit sich bringt. Wir gehen allerdings nicht von neuen Funktionen, sondern „nur“ von Fehlerbereinigungen und Leistungsverbesserungen aus.

Uns ist keine Möglichkeit bekannt, wie man das Firmware-Update für die AirTags manuell anstoßen kann. Das Ganze funktioniert „over-the-air“, wenn euer AirTag mit eurem iPhone verbunden ist. Allerdings solltet ihr nicht erwarten, dass das Firmware-Update unmittelbar eingespielt wird, sobald euer iPhone in der Nähe ist. An dieser Stelle sei erwähnt, dass es ein paar Tage dauern, bis das Update bei allen AirTags angekommen ist. In der Vergangenheit hatte sich Apple dazu entschieden, das Update Schritt für Schritt auszurollen.

Um die Firmware-Version eines AirTags zu prüfen. müsst ihr die „Wo ist?“-App öffnen und unter Objekte einen AirTag auswählen. Nun klickt ihr unterhalb der AirTags-Bezeichnung in die Nähe des Akkusymbols und schon erscheint die Firmware-Version des ausgewählten AirTags.

