Die Chance, ein iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max zu Weihnachten zu bekommen, werden immer geringer. So sind nach Apples Warnung vor Produktionsverzögerungen die Liefertermine für alle iPhone 14 Pro Varianten im Apple Online Store bereits auf Ende Dezember verschoben worden.

iPhone 14 Pro Lieferzeiten

Vor etwas mehr als einer Woche gab Apple eine unangenehme Nachricht für Investoren und Verbraucher heraus. Das Unternehmen warnte davor, dass die anhaltenden COVID-19-Beschränkungen in China einen großen Einfluss auf die Verfügbarkeit des iPhone 14 während des Weihnachtsgeschäfts haben werden. Das Unternehmen erklärte, dass die Lockdowns in China bedeuten, dass die Fabriken zur Herstellung des iPhone 14 Pro „mit deutlich reduzierter Kapazität“ arbeiten.

Die Nachricht war jedoch nicht das erste Anzeichen dafür, dass die Lieferzeiten weiter ansteigen werden. Bereits im Vorfeld dieser Ankündigung hatte Apple mit Engpässen beim iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max zu kämpfen. Das Unternehmen hatte die Nachfrage nach den beiden Flaggschiff-Modellen der iPhone 14 Serie unterschätzt. Später wurde die Produktion auf diese Modelle umgestellt, um der Nachfrage gerecht zu werden. Das Unternehmen ging sogar so weit, die Produktion des iPhone 14 Plus vorübergehend zu stoppen.

Als Apple letzte Woche die Warnung an die Investoren und Verbraucher aussprach, waren die Schätzungen für die Auslieferung des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max bereits auf Mitte Dezember gerutscht. Diese Bestellungen sollten jedoch noch vor Weihnachten eintreffen. Mit dem heutigen Tag scheint dies nicht mehr der Fall zu sein. So listet der Apple Online Store derzeit alle Varianten des iPhone 14 Pro und des iPhone 14 Pro Max als vergriffen und gibt den 27. Dezember als frühestmöglichen Liefertermin an.

Bei der Verfügbarkeit in den Apple Stores sieht es ähnlich aus, wobei eine Filialabholung bis zum Heiligen Abend in wenigen Fällen noch möglich ist. Wie immer könnt ihr noch Glück bei anderen Anlaufstellen haben. Möglicherweise haben Einzelhändler oder Mobilfunkanbieter wie o2, Vodafone und die Deutschen Telekom noch einen gewissen Bestand.