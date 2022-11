Anfang dieser Woche kündigte Qualcomm seinen neuen Snapdragon 8 Gen 2 Mobilchip an und versprach dabei eine noch nie dagewesene Performance. Es wird erwartet, dass der neue Chip noch in diesem Jahr in Android-Flaggschiff-Smartphones zum Einsatz kommt. Benchmark-Tests deuten jedoch darauf hin, dass er nicht mit dem A16 Bionic-Chip der iPhone 14 Pro-Modelle mithalten kann.

A16 Bionic übertrifft Snapdragon 8 Gen 2

Der neue Snapdragon 8 Gen 2 wird zwar erst in einigen Monaten offiziell in Smartphones ausgeliefert, aber Geekbench-Ergebnisse für Qualcomms neues SoC (System-on-a-Chip) wurden bereits in einem unveröffentlichten Android-Gerät entdeckt. Den Ergebnissen zufolge erzielte der neue Chip 1483 Punkte im Single-Core- und 4709 Punkte im Multi-Core-Modus.

Zum Vergleich: Apples A16 Bionic erreichte 1874 Punkte im Single-Core- und 5372 Punkte im Multi-Core-Modus. Bemerkenswert ist, dass sogar der A15 Bionic-Chip des iPhone 13 Pro und der iPhone 14 Standard-Modelle den neuen Snapdragon in Bredouille bringt. So kann Apples Chip zumindest im Single-Core-Modus mit einem Ergebnis von 1709 Punkten den Qualcomm-Chip übertrumpfen.

Im Vergleich zur ersten Generation des Snapdragon 8 Chips bietet die neue Plattform laut Qualcomm eine 35%ige Steigerung der CPU-Leistung, eine 25%ige Steigerung der GPU-Leistung und eine Steigerung der Energieeffizienz. DealNTech bietet eine umfassende Analyse des Snapdragon 8 Gen 2 Benchmarks. Der A16 Bionic-Chip im iPhone 14 Pro wird wie der neueste Snapdragon-Chip im 4-nm-Verfahren von TSMC hergestellt. Der A16 verfügt über 16 Milliarden Transistoren, eine 6-Kern-CPU, eine 5-Kern-GPU und eine 16-Kern-Neural-Engine.