Mittlerweile lässt sich Sky bzw. Sky Q auf einer Vielzahl an Endgeräten nutzen. Ab sofort steht die Sky Q App für weitere Geräte bereit. Die Rede ist von der Xbox One, X Box Series S und Xbox Series X.

Sky Q App jetzt auch für die Xbox verfügbar

Ab sofort können Sky Q Kunden ihr Entertainment-Angebot noch komfortabler nutzen. Die beliebte Sky Q App ist nach der Einführung auf Samsung Smart TVs, der Apple TV Box sowie auf Smart TVs von LG Electronics und der PlayStation 4/5 ab heute auch für Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X verfügbar. Die App kann kostenlos im App Store heruntergeladen werden. Ein zusätzlicher Kabel- oder Satellitenanschluss ist nicht notwendig.







Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme kurz nach Kino oder bester Live-Sport – mit der Sky Q App haben Kunden die Möglichkeit, Inhalte nicht nur auf dem Sky Q Receivern zu konsumieren, sondern zusätzlich auch auf weiteren kompatiblen Fernsehern und Geräten im Haushalt. So können verschiedene Programme zur selben Zeit genossen werden. Wer die Lieblingsserie unterwegs (weiter-)schauen möchte, für den steht die Sky Go App zur Verfügung. Zeitgleich kann über die Apps Sky Go, Sky Q und Sky Q Mini Box auf bis zu drei Geräten gleichzeitig gestreamt werden.