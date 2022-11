Mit den iPhone 14 Modellen hat Apple eine neue SOS-Notfallfunktion via Satellit eingeführt, die es ermöglicht, Notfallnachrichten auch dann zu senden, wenn weder Mobilfunk- noch WiFi-Verbindungen verfügbar sind. Nun gibt es erste Anzeichen, dass Samsung ein eigenes System für die kommenden Galaxy S23-Geräte geplant hat.

Samsungs Galaxy S23 wahrscheinlich mit Satellitenkommunikation

Apple nutzt für die „Notruf SOS über Satellit“-Funktion Globalstars Satelliten-Netzwerk. Dabei haben Apple und Globalstar bei der Umsetzung ein System entwickelt, dass die Hauptprobleme von Satellitenkommunikation minimiert. Eine wichtige Neuerung besteht darin, dass der Modus nicht auf der Übermittlung vollständiger Textnachrichten beruht. Stattdessen werden auf dem iPhone 14 eine Reihe von Fragen gestellt und die Antworten dann in komprimierter Form gesendet. Das ist sehr wichtig, da die verfügbare Bandbreite gering ist.

Apple hat sich mit Globalstar einen kompetenten Partner für die Umsetzung ausgesucht. Globalstar wurde 2001 gegründet und betreibt eine Konstellation von 24 Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn, um Dienste für mit Satelliten ausgestattete Mobiltelefone anzubieten. Laut einem SEC-Dokument wird Globalstar 85 Prozent seiner derzeitigen und zukünftigen Netzwerkkapazität für Apple zur Verfügung stellen.

Laut The Elec will Samsung nun ein ähnliches System für die kommende Galaxy S23-Reihe bringen. Hierfür will das südkoreanische Unternehmen das Iridium-Netz nutzen. Iridium betreibt ein Satellitenkommunikationssystem aus 66 aktiven Satelliten auf sechs Umlaufbahnen und zusätzlich einem oder mehreren Reservesatelliten pro Umlaufbahn.

Wie viel Netzwerkkapazität Samsung zugesichert bekommt, ist nicht bekannt. Wie bei Globalstar, ist auch bei dem Iridium-Satellitennetzwerk ein weltweiter Empfang möglich. Das von Samsung angestrebte System soll nicht nur auf den Versand von Textnachrichten beschränkt sein, sondern auch Mediennachrichten ermöglichen. Es wird berichtet, dass Samsung hofft, Geschwindigkeiten von „Hunderten von kbps“ erreichen zu können. Die Samsung Galaxy S23 Smartphones werden wahrscheinlich im Jahr 2023 angekündigt. Ob die Satellitenfunktion nur auf die neuen Geräte beschränkt sein wird, ist nicht bekannt, jedoch wahrscheinlich.

Apple und Samsung sind nicht die einzigen Unternehmen, die die Satellitenkommunikation für sich entdeckt haben. Bereits im August kündigte T-Mobile US an, dass man in Zukunft Starlink-Satelliten von SpaceX für seine Mobiltelefonie benutzen will. Im Gegensatz zur Satellitenfunktion von Apple, für die ein iPhone 14 erforderlich ist, soll die Lösung von T-Mobile und SpaceX mit vorhandenen Smartphones funktionieren. Der Dienst wird jedoch nicht vor Ende 2023 starten. Es gibt also noch einige Details, die SpaceX und T-Mobile ausarbeiten müssen.