Kurz bevor wir in den Monat Dezember starten und somit das Jahresfinale erreichen, hat Apple nun die Gewinner der App Store Awards 2022 bekannt gegeben. Dies gibt euch die Möglichkeit zu entdecken, welche Apps und Spiele im abgelaufenen Jahr besonders überzeugen konnten.

App Store Awards zeichnen die besten Apps und Spiele des Jahres 2022 aus

Wie wir es von Apple aus den vergangenen Jahren gewohnt sind, zieht der Hersteller auch in diesem Jahr zum Jahresende ein Resümee und gibt die Gewinner der App Store Awards 2022 bekannt und zeichnet insgesamt 16 Apps und Spiele aus, die euch dazu inspiriert haben, sich intensiver mit der Welt auseinanderzusetzen, eure Fantasie zu beflügeln und mit Freunden und Liebsten in Verbindung zu bleiben.

Laut Apple stehen die diesjährigen Gewinner für die zahlreichen Möglichkeiten, die der App Store und das Ökosystem der Apple Geräte bieten. Die innovative App in der Kategorie „Soziale Netze“ BeReal gibt euch zum Beispiel einen authentischen Einblick in das Leben eurer Familie und Freundem und der Fitnesstracker Gentler Streak hilft euch, Fitness und Erholung in Einklang zu bringen, um einen gesunden Lebensstil zu pflegen. GoodNotes 5 bringt digitale Notizen mit erstklassiger Unterstützung des Apple Pencil auf ein neues Level. MacStammbaum 10 regt zur Erforschung der Genealogie durch beeindruckende visuelle Stammbäume und die Zusammenarbeit mit Angehörigen auf der ganzen Welt an, während die Macher:innen von ViX spanischsprachige Geschichten in den Mittelpunkt des Unterhaltungsangebots rücken.

Das sind die Gewinner der App Store Awards 2022

Wir haben die Übersicht für euch, welche Apps und Spiele in den jeweiligen Kategorien in diesem Jahr eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen dürfen.

Apps

iPhone App des Jahres: BeReal von BeReal.

iPad App des Jahres: GoodNotes 5 von Time Base Technology Limited.

Mac App des Jahres: MacStammbaum 10 von Synium Software GmbH.

Apple TV App des Jahres: ViX von TelevisaUnivision Interactive, Inc.

Apple Watch App des Jahres: Gentler Streak Workout Tracker von Gentler Stories LLC.

Spiele

Darüberhinaus hält Apple noch ein paar Eckdaten zum App Store bereit. Der App Store umfasst derzeit 1,8 Millionen Apps und wird jede Woche von mehr als einer halben Milliarde Menschen in 175 Regionen besucht. Allein in 2020 hat der App Store Umsätze und Verkäufe in Höhe von 643 Milliarden US-Dollar ermöglicht. Er hilft Entwicklern, Visionärem und Lernenden jeden Alters und Hintergrunds, sich mit den Werkzeugen und Informationen zu verbinden, die sie benötigen, um eine bessere Zukunft und eine bessere Welt zu schaffen.