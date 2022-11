Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple MagSafe beim iPhone eingeführt hat. Mit dieser Technologie bietet Apple nicht nur die Möglichkeit an, dass Zubehör intelligent an der iPhone-Rückseite befestigt werden kann, es bietet auch eine drahtlose Lademöglichkeit. Das zugehörige MagSafe Ladegerät steht seit Tag 1 bereit. ChargerLAB hat sich der Frage gewidmet, ob Apple Leistungsverbesserungen bei der Verwendung des MagSafe-Ladegeräte beim iPhone 14 Pro Max im Vergleich zum iPhone 13 Pro Max vornehmen konnte.

Vergleich: MagSafe-Ladevorgang beim iPhone 14 Pro Max und beim iPhone 13 Pro Max

Technisch gesehen, hat Apple seit der Einführung von MagSafe seit dem iPhone 12 keine echten Veränderungen vorgenommen. Allerdings konnten ChargerLAB feststellen, dass das iPhone 14 Pro Max effizienter mit dieser Technologie lädt, als das iPhone 13 Pro Max.

Die Tests wurden mit dem Original Apple MagSafe-Ladegerät mit der Firmware 247.0.0.0 durchgeführt. In den Tests hat ChargerLAB die während des Ladevorgangs übertragene Energiemenge, Leistungsspitzen und die Zeit gemessen, die zum vollständigen Aufladen des Geräts benötigt wird. Auch wenn sich bei der eigentlichen Ladetechnologie nichts geändert hat, gibt es zwischen dem iPhone 14 Pro Max und dem iPhone 13 Pro Mac ein paar interessante Unterschiede.

Aus dem Test geht hervor, dass das iPhone 14 Pro länger als das iPhone 13 Pro Max die Ladegeschwindigkeit zwischen 16 W und 19 W halten konnte. Nach 44 Minuten Ladezeit sank die Ladegeschwindigkeit mit MagSafe Charger auf dem iPhone 13 Pro Max deutlich, während es auf dem iPhone 14 Pro Max eine Stunde und vier Minuten dauerte, bis dies geschah.

Alles in allem war das iPhone 14 Pro in 2 Stunden 18 Minuten vollständig mit dem MagSafe-Ladegerät aufgeladen. Das iPhone 13 Pro Max benötigte hierfür 2 Stunden und 26 Minuten. Der Unterschied ist zwar nicht signifikant, allerdings ist es gut zu wissen, dass Apple stetig an Verbesserungen für die drahtlose MagSafe-Ladetechnologie arbeitet. Laut ChargeLAB ist der Unterschied in den Ergebnissen vermutlich auf das verbesserte Wärmesystem im iPhone 14 und iPhone 14 Pro zurückzuführen.