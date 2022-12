Das Macerkopf-Team wünscht euch und euren Familien ein frohes, besinnliches und vor allem gesundes Weihnachtsfest. Die Feiertage eignen sich idealerweise dazu, ein paar schöne Momente zu erleben und den Ballast der letzten Wochen und Monate abzulegen.

Wir wünschen „Frohe Weihnachten 2022“

Haben wir nicht gerade erst das Weihnachtsfest 2021 gefeiert. Zumindest kommt es uns so vor, dass die vergangenen Monate wie im Fluge vorbeigegangen sind. Heute ist schon wieder der 24. Dezember und der Heilige Abend steht vor der Tür, auch wenn das Wetter derzeit anderes widerspiegelt. Viele Menschen wünschen sich vermutlich eine weiße Weihnacht, aber leider müssen wir auch in diesem Jahr auf eine Schneeballschlacht und den ein oder anderen Spaziergang durch den Schnee verzichten.

Vor einem Jahr hatten vermutlich nicht nur wir gehofft, dass das Jahr 2022 besser als das Jahr 2021 wird. In Teilbereichen ist dies sicherlich auch eingetroffen, allerdings gibt es auch neue Hürden und Probleme zu bewältigen. Insbesondere die Vorweihnachtsfest war für uns stressig und kräfteraubend. Von daher haben wir uns die Weihnachtsfeiertage schon herbeigesehnt, um abzuschalten, durchzuatmen und den Stress abzulegen. Es wird in jedem Fall gut tun, in den nächsten Tagen weniger zum iPhone, iPad oder Mac zu greifen und ein wenig die Seele baumeln zu lassen. Stattdessen wird mehr Zeit mit der Familie und Freunden verbracht.

Zwischen den Tagen geht es für gewöhnlich auch in der Apple Welt etwas ruhiger zu, so dass auch unsere Berichterstattung ruhiger sein wird. Nichtsdestotrotz werden wir euch natürlich auch zwischen Weihnachten und Neujahr mit Nachrichten aus Cupertino versorgen – nur eben in reduzierter Form.

Abschließend möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei allen Lesern, Partnern, Freunden und Tippgebern für das abgelaufene Jahr 2022 bedanken. Nutzt die Feiertage, um ein paar Tage mit euren Liebsten zu verbringen. Vielleicht könnt ihr ab heute Abend auch das ein oder andere neue Apple Produkt in den Händen halten. Bleibt vor allem gesund und verbringt ein paar schöne Tage. Es bleibt zu hoffen, dass wir Ende 2023 auf ein „besseres“ Jahr zurück blicken können.

Die Macerkopf.de Redaktion wünscht „Frohe Weihnachten“.