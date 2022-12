Anfang dieses Monats lief der neue Will Smith „Emancipation“ auf Apple TV+ an. Um weiterhin die Werbetrommel für das Drama zu rühren, hat Apple TV+ nun den Clip „Emancipation Will Smith on the Hardest Film of His Career“ veröffentlicht.

Emancipation – Will Smith on the Hardest Film of His Career

Will Smith Fans werden sicherlich Emancipation entgegen gefiebert werden. Es ist der erste Film des US-Schauspielers seit dem Oscar-Skandal. Nachdem was lange Zeit ruhig um Will Smith war, ist er nun wieder in aller Munde. Nachdem „Emancipation“ zunächst in den Kinos angelaufen ist, steht er seit Anfang Dezember auch auf Apple TV+ bereit.

In dem eingebundenen Clip bietet Will Smith einen intimen Einblick in die intensive Vorbereitung, das Handwerk und den psychologischen Tribut, die in die authentische Darstellung des Charakters des „Peter“ geflossen sind.

Benötigt ihr einen weiteren Einblick in das Drama? So könnt ihr euch hier und dort die offiziellen Trailer angucken. „Emancipation“ erzählt die triumphale Geschichte von Peter (Will Smith), einem Mann, der sich aus der Sklaverei befreit. Geleitet von seinem scharfen Verstand und getrieben von seinem unerschütterlichen Glauben und seiner tiefen Liebe zu seiner Familie muss er auf seinem Weg in die Freiheit kaltblütigen Sklavenjägern und den unerbittlichen Sümpfen von Louisiana widerstehen.