Das Jahresende naht. Dies bedeutet gleichzeitig, dass auch die Aktion „Apple 2022 Countdown“ in Kürze endet. Tag für Tag stellt Apple im Dezember einen reduzierten Film in den Mittelpunkt. Am heutigen Tag könnt ihr euch „Morbius“ für nur 4,99 Euro sichern.

Apple 2022 Countdown – Tag 20: „Morbius“ nur heute für 4,99 Euro

Steht ihr auf Action-Filme? Dann könnte der Film „Morbius“ genau richtig für euch sein. Den gesamten Dezember lautet das Motto bei Apple „31 Tage, 31 Aktionen“. Dies bedeutet, dass Apple tagtäglich einen oder mehrere Filme im Bundle reduziert. Heute könnt ihr euch Morbius für nur 4,99 Euro sichern.

In der Kurzbeschreibung hießt es

Jared Leto spielt den Marvel-Antihelden in seinem ersten Film: Dr. Morbius leidet an einer fatalen Blutkrankheit. Er wagt eine experimentelle Behandlung – und verwandelt sich in einen Vampirmenschen.

Der Film dauert 1 Stunde 44 Minuten und liegt in 4K, Dolby Atmosphäre und Dolby Vision vor.