Das iPhone 14 Pro und Pro Max bieten das bedeutendste Redesign des Bildschirms seit dem iPhone X. Mit der Dynamic Island bringt Apple eine optische wie auch Software-relevante Neuerung auf den Markt. Um den pillenförmigen Ausschnitt an der Oberseite umsetzen zu können, war eine fortschrittlichere Produktionsmethode notwendig. Ein Bericht von The Elec zeigt nun, wie Samsung für Apple eine neue Produktionstechnik eingeführt hat, um das Display vor möglichen Schäden und Verlusten der Bildqualität zu schützen.

Neue Produktionsmethode für iPhone 14 Pro Displays

Das iPhone 14 Pro und Pro Max sind die ersten iPhones, die eine Aussparung direkt im Display haben. The Elec erklärt, dass Apple Samsung gebeten hat, bei der Herstellung seiner High-End-iPhone-Displays fortschrittlichere Produktionsverfahren einzusetzen, um die neue Dynamic Island zu erzeugen und gleichzeitig das umgebende OLED-Panel zu schützen.

Um den neuen Ausschnitt im Display zu erzeugen, muss Samsung das pillenförmige Loch direkt in das OLED-Panel bohren. Dabei besteht die Gefahr, dass die umliegenden Pixel beschädigt werden und in diesem Fall Feuchtigkeit und Sauerstoff ausgesetzt sind. Um dies zu verhindern, hat Samsung dem Bericht zufolge eine Schutzschicht entworfen, die den pillenförmigen Ausschnitt von den umliegenden Pixeln trennt.

Samsung verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Herstellung von Displays, auch von solchen mit Aussparung. Die eigene Smartphone-Reihe des Unternehmens verfügt über sogenannte Punch-Hole-Displays, in denen die Frontkamera untergebracht ist. The Elec legt jedoch nahe, dass Apple bei der Produktion der Displays für das iPhone 14 Pro (Max) besondere Sorgfalt walten ließ und Samsung deshalb besondere Vorkehrungen treffen musste.

Ziel war es, sicherzustellen, dass die Aussparung die umliegenden Pixel nicht beeinträchtigt und die Bildqualität nicht verschlechtert. Laut dem Bericht hat LG Display, der andere Display-Lieferant von Apple, die gleiche Produktionsmethode für seine Displays für das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max übernommen.