Das Jahr 2023 ist angelaufen und viele Menschen haben ihre Neujahrsvorsätze noch im Hinterkopf. Einer der beliebtesten ist der Wunsch, besser in Form zu kommen. Um diejenigen zu motivieren, die Hilfe beim Erreichen dieses Ziels suchen, hat Apple jetzt seine US-Homepage dem Abo-Dienst Fitness+ gewidmet.

Apple Fitness+

Apple Fitness+ wurde im Dezember 2020 in den USA eingeführt. Seitdem hat Apple den Dienst auf weitere Länder ausgeweitet, neue Workouts hinzugefügt und den Nutzen des Fitnessdienstes kontinuierlich gesteigert.

Apple Fitness+ bietet eine Bibliothek mit Trainingsvideos, die wöchentlich durch neue Inhalte ergänzt werden. Der abonnementbasierte Dienst ist über die Fitness-App auf dem iPhone, iPad und Apple TV in über 20 Ländern verfügbar und kostet 9,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro pro Jahr. Während des Trainings werden auf dem Bildschirm Messwerte wie Herzfrequenz und Kalorienverbrauch angezeigt.

Um das Angebot hervorzuheben, nutzt Apple nun den Start in das neue Jahr und bewirbt den Dienst prominent auf der Homepage. Die Startseite von Apple beginnt mit dem Slogan „Welcome to the year of you“ („Willkommen in deinem Jahr“). Zudem weist Apple mit dem Slogan „Now all you need is iPhone“ („Jetzt brauchst du nur noch ein iPhone“) auf eine Neuerung in iOS 16 hin, dank der die Nutzung von Fitness+ auch ohne Apple Watch möglich ist.

Bisher zeigt sich die Fitness+ Übernahme nur für US-Kunden, doch es ist gut möglich, dass die Werbeaktion auch auf andere Länder ausgeweitet wird. Immerhin haben wir in der Vergangenheit einige Neuanstriche der Homepage beobachten können. So machte es sich bereits für Apple TV+ Snoopy und die Peanuts-Gang auf der Webseite gemütlich. Auch der Animationsfilm „Luck“ sorgte schon für eine Umgestaltung der Apple-Webseite.