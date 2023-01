Auch wenn die Ankündigung des iPhone 15 noch rund acht Monate in der Zukunft liegt, laufen im Hintergrund die Vorbereitungen auf Hochtouren. Dazu gehört es unter anderem, sich auf Komponenten festzulegen und diese bei Zulieferern zu bestellen. Einem aktuellen Bericht zufolge hat Apple nun Displays für das iPhone 15 und iPhone 15 Plus bei BOE in Auftrag gegeben. Damit könnte BOE mittelfristig Samsung als größten Displaylieferant für das iPhone ablösen.

Kuo: Apple bestellt iPhone 15 Display bei BOE

Der renommierte Analyst Ming Chi Kuo, der in der Vergangenheit bereits mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen hat, meldet sich zum Jahresanfang in seinem Medium-Blog zu Wort und informiert, dass BOE Samsung bei den Display-Bestellungen für das iPhone 15 und iPhone 15 Plus „ausgestochen“ hat. Im nächsten Jahr, so Kuo, startet BOE die Massenproduktion für High-End LTPO Displays für das iPhone, so dass der Hersteller beim Auftragsvolumen Samsung überholen könnte.

Der Analyst schreibt

BOE hat Samsung geschlagen und sich die meisten 2H23-Bestellungen für neue iPhone 15- und 15 Plus-Displays gesichert. Wenn Entwicklung und Produktion in den nächsten Monaten reibungslos verlaufen, wird BOE der größte Display-Lieferant für das iPhone 15 und 15 Plus mit einem Marktanteil von rund 70 % (im Vergleich zu 30 % von Samsung). BOE wird voraussichtlich 2024 mit Massenlieferungen von LTPO-Displays für High-End-iPhones beginnen, wobei Samsung und LG Display ebenfalls Lieferanten sein werden. Wenn BOE Aufträge für 20–30 % der 2H24-High-End-iPhone-LTPO-Displays erhalten und einen Marktanteil von rund 70 % für 2H24-Low-End-iPhone-Displays halten kann, wird BOE wahrscheinlich der größte Lieferant von Displays für das neue iPhone in 2H24.

Immer mal wieder hatte BOE in der Vergangenheit versucht, Fuß in der Apple Zulieferkette zu fassen. Nachdem es zwischenzeitlich zu Qualitätsproblemen gekommen war und Validierungstests nicht bestanden wurden, scheint BOE die Probleme überwunden zu haben und zukünftig vermehrt Displays an Apple zu liefern.