Während sich Intels Marketing gerade auf den „weltweit schnellsten Mobile-Prozessor“ für stromhungrige Laptops einschießt, zeigt AMD auf der CES 2023, dass es auch anders geht. So gibt der Chip-Hersteller an, dass die neue Prozessorserie Ryzen 7040 nicht nur neue Höchstleistungen erreichen soll, sondern auch besonders effizient arbeitet. Dabei scheut sich AMD auch nicht vor einem kühnen Vergleich mit Apples M-Chip-Serie.

AMD stellt neuen M-Chip Konkurrenten vor

Die Chips der AMD Ryzen 7040-Serie widmen sich den „ultrathin“ Notebooks und werden in einem 4nm-Prozess gefertigt. Das Spitzenmodell ist der Ryzen 9 7940HS.

Der Ryzen 9 7940HS verfügt über 8 Kerne, 16 Threads und 5,2 GHz Boost-Geschwindigkeit. Bei der Ankündigung machte AMD-CEO Lisa Su kühne Behauptungen über die Leistung des Chips und sagte, er sei bis zu 30 % schneller als der M1 Pro von Apple. Bei spezifischen Aufgaben behauptet AMD, dass der Chip bei Multiprocessing-Workloads 34 % schneller ist als der M1 Pro.

Ein Schwerpunkt von Apple Silicon SoCs (System on a Chip) ist die Energieeffizienz. In diesem Bereich behauptet AMD, dass die neue Ryzen 7040 Serie mehr als 30 Stunden Videowiedergabe in Notebooks bietet. Direkt in die Chipserie integriert ist Ryzen AI, eine in den Prozessor eingebettete KI-Engine. AMD-Chips, die mit Ryzen AI konfiguriert sind, sind nach Angaben des Unternehmens bei KI-Aufgaben 20 % schneller als der M2-Chip von Apple und dabei angeblich 50 % energieeffizienter.

Ob diese Behauptungen tatsächlich der Realität entsprechen, werden uns erst unabhängige Benchmarks zeigen können, doch AMD gibt uns schon jetzt einen Vorgeschmack. Um die Leistung des neuen Chips zu demonstrieren, verglich AMD die Leistung eines High-End-Chips von Intel, des M1 Pro, und seines neuen Ryzen 9 7940HS-Prozessors beim Rendern eines Objekts in der Anwendung Blender. In dem auf der Bühne gezeigten Zeitraffervideo bleibt der M1 Pro beim Rendern des Objekts hinter dem Ryzen 9 7940HS zurück.

Es ist erwähnenswert, dass der M1 Pro über ein Jahr alt ist, während AMDs Ryzen 7040-Serie ab März 2023 in kommerziellen Laptops erhältlich sein wird. An dieser Stelle ist auch zu bedenken, dass der M1 Pro nicht Apples leistungsstärkster Chip für Laptops ist. Hier müsste AMD den M1 Max zum Vergleich heranziehen, was leider nicht geschehen ist. Doch eins steht fest: Konkurrenz belebt das Geschäft, und AMD zeigt, dass sich Apple weiter anstrengen muss. Apple arbeitet derweil an M2 Pro-, Max- und Ultra-Chips, die die Messlatte voraussichtlich wieder ein wenig höher ansetzen dürften.