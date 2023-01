Folgt man den Gesetzen der letzten Jahre, so wird Apple aller Voraussicht nach in rund acht Monaten das neue iPhone 15 ankündigen. Unbemerkt von der Außenwelt laufen die Vorbereitungen in Cupertino allerdings schon auf Hochtouren. Dazu gehört es, dass viele Monate vor dem tatsächlichen Verkaufsstart die Test-Produktion startet. Dieses bedeutet nicht, dass Apple riesige Stückzahlen produzieren lässt, vielmehr schickt man erste Modelle in die Produktion und beobachtet, ob alles so funktioniert, wie man sich das Ganze vorstellt.

Apple startet erste Test-Produktion des iPhone 15

Wie eingangs erwähnt, trennen uns noch rund acht Monate von der Präsentation der neuen iPhone 15 Familie. Nichtsdestotrotz dürften die Hardwareentscheidungen zu den kommenden Geräten bereits getroffen worden sein. Nur im Ausnahmefall und sollten größere Probleme auftauchen, wird Apple noch einmal umdisponieren.

Die Economic Daily News berichtet, dass Foxconn von Apple die Anweisung erhalten hat, mit der neuen maschinellen Testproduktion für das „iPhone 15 zu beginnen und mit der neuen Produkt-Einführung (NPI) für das Gerät zu beginnen. Dieser Prozess findet statt, bevor das iPhone 15 in die Massenproduktion gehen wird. Dieser Prozess soll Foxconn die spezifischen Design- und Produktionsanforderungen des Geräts näher bringen.

Weiter heißt es, dass sich der diesjährige Prozess für die Massenproduktion des kommenden iPhone 15 von den Vorjahren unterscheidet, da die Produktion sowohl in China als auch in Indien stattfindet. Die Kollegen schreiben

Es ist erwähnenswert, dass sich der NPI des neuen iPhone in diesem Jahr ein wenig von den Vorjahren unterscheidet, hauptsächlich weil sich die Lücke zwischen der Massenproduktion von iPhones in China und Indien verringern wird. In den Vorjahren lag die Zeitspanne der Produktion an beiden Orten etwa bei sechs bis neun Monaten. Letztes Jahr wurde sie auf zwei Monate verkürzt, dieses Jahr wird sie nur wenige Wochen betragen.

Wir rechnen mit vier neuen iPhone 15 Modellen im Herbst. Neben dem iPhone 15 und iPhone 15 Plus gehen wir davon aus, dass Apple ein iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max auf den markt bringen wird. Die beiden Pro-Modelle sollen über einen Titan-Rahmen und berührungsempfindliche Buttons mit haptischem Feedback verfügen. Alle Modelle sollen auf die Dynamic Island sowie einen USB-C Anschluss setzen. Ein neuer Prozessor, ein verbesserter 5G-Chip sowie ein leistungsfähigeres Kamerasystem sind ebenfalls gesetzt.