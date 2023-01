Seit wenigen Tagen wird verstärkt kolportiert, dass Apple bei einem zukünftigen Apple Watch Modell, vermutlich bei der Apple Watch Ultra, auf ein selbst entwickeltes microLED Display setzen wird. Genau dieses, so heißt es nun, soll von LG gefertigt werden.

Display-Analyst Ross Young meldet sich mit einem Tweet zu einem kommenden Apple Watch Modell zu Wort. Young erklärt, dass LG Display eine kleine Produktionslinie aufbaut, um Apple mit microLED-Displays zu beliefern, die für ein Apple-Watch-Modell bestimmt sind, das 2025 auf den Markt kommen soll. Diese Produktionslinie soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 ihre vollständige Produktion aufnehmen.

Wie eingangs erwähnt, sind in den letzten Tagen vermehrt Berichte aufgetaucht, wonach Apple zukünftig bei seiner Smartwatch auf ein microLED-Display setzen wird. Ein paar Unstimmigkeiten gibt es in der Gerüchteküche allerdings noch hinsichtlich des Termins. Bloomberg sprach beispielsweise von Ende 2024, Ross Young nannte wiederum Frühjahr 2025 für ein Apple Watch Modell mit microLED. Auch Jeff Pu ist grundsätzlich der Meinung, dass Apple bei der Apple Watch zukünftig auf microLED setzen wird.

We published in our November Capex Report that LGD is building a small line for microLED backplanes for the Apple Watch. It doesn’t start production till 2H’24. It is this small line that will likely assemble microLEDs from Apple for ’25 launch. Apple won’t do the full process.

— Ross Young (@DSCCRoss) January 13, 2023