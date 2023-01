Obwohl sich die Unfallerkennung des iPhone 14 und der Apple Watch bereits mehrfach erfolgreich beweisen konnte, gab es auch Fälle, in denen fälschlicherweise ein Unfall gemeldet wurde. Vor allem in Ski-Gebieten beschweren sich Notrufzentralen, dass sie vermehrt irrtümliche Unfallmeldungen von den iPhones der Ski-Fahrer erhalten.

Ski-Gebiete berichten von störender Unfallerkennung

Apple hat den neuen iPhone 14 und Apple Watch Modellen die Sicherheitsfunktion „Unfallerkennung“ spendiert. Mit der Hilfe von verbesserten Sensoren können die Geräte schwere Autounfälle erkennen und automatisch den Notruf wählen. Doch obwohl Apple einen fortschrittlichen Algorithmus für die automatische Erkennung verwendet und bereits ein Update veröffentlicht hat, sind Fehlalarme nicht ausgeschlossen.

Einem Bericht der New York Post zufolge, haben der New Yorker Bezirk Greene County und der Bezirk Carbon County in Pennsylvania aufgrund der Unfallerkennung einen enormen Anstieg irrtümlicher Notrufe aus den örtlichen Ski-Gebieten zu verzeichnen. Angesichts der Tatsache, dass Notrufmitarbeiter alle Anrufe eine große Beachtung zukommen lassen müssen, hat der Zustrom von Fehlalarmen einige Notrufzentralen überlastet und könnte Personal sowie Ressourcen von echten Notfällen ablenken.

Als Reaktion auf den Bericht erklärte ein Apple-Sprecher gegenüber der New York Post, dass das Unternehmen Rückmeldungen von Notrufzentralen sammelt, die einen Anstieg der automatischen Notrufe aufgrund der Funktion festgestellt haben. Apple arbeitet also an einem weiteren Update für die Optimierung der Unfallerkennung.

Fest steht, dass die Unfallerkennung eine wichtige Funktion darstellt, die bereits Leben gerettet hat. So berichtete beispielsweise Ende letzten Jahres ein Mann aus Indianapolis, dass er dank der Unfallerkennung nach einem schweren Autounfall gerettet werden konnte.

So funktioniert die Unfallerkennung mit dem iPhone und der Apple Watch

Die Unfallerkennung ist standardmäßig bei allen iPhone 14 und den neuesten Apple Watch Modellen aktiviert, einschließlich der Series 8, Ultra und der zweiten Generation der SE.

Wenn ein schwerer Unfall erkannt wird, zeigt das iPhone oder die Apple Watch eine Warnung an, auf die der Nutzer innerhalb von 10 Sekunden reagieren kann. Reagiert der Nutzer nicht, startet das Gerät einen weiteren 10-Sekunden-Countdown, während ein Alarm ertönt und es vibriert/klopft. Wenn die Person dann immer noch nicht reagiert hat, kontaktiert das Gerät den Notdienst. In lauten Umgebungen und bei dicker Oberbekleidung kann es jedoch vorkommen, dass einige Nutzer nicht bemerken, dass die Funktion ausgelöst wurde.

Apple erklärte bei der Vorstellung der neuen iPhones und Apple Watch Modelle, dass die Erkennung von Unfällen auf „fortschrittlichen Bewegungsalgorithmen beruht, die mit über einer Million Stunden realer Fahr- und Unfalldaten trainiert wurden“. Hierbei erfassen Komponenten wie Bewegungssensoren, Barometer, GPS und Mikrofone die Umgebungsvariablen. So sollen schwere „Autounfälle mit Frontal-, Seiten- und Heckkollisionen sowie Überschlägen“ erkannt werden. Apple warnt, dass die Funktion „nicht alle Autounfälle erkennen kann“.