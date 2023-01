Sowohl die Nutzer als auch die Entwickler von Drittanbieter-Clients für Twitter waren letzte Woche überrascht, als viele beliebte Apps wie Tweetbot aus heiterem Himmel nicht mehr funktionierten. Allerdings hatte sich das Unternehmen öffentlich nicht zu der Angelegenheit geäußert. Durchgesickerte interne Nachrichten von Twitter enthüllten jedoch, dass es sich nicht um einen Fehler, sondern um eine absichtliche Maßnahme handelte. Jetzt meldet der Dienst offiziell, dass man Änderungen an den Programmierschnittstellen vorgenommen hat, was die Drittanbieter-Apps ausschließen kann.

Am 12. Januar bemerkten viele Twitter-Nutzer, dass die Clients von Drittanbietern Fehlermeldungen im Zusammenhang mit der Twitter-API ausgaben. Dieser weit verbreitete Ausfall betrifft alle Apps von Drittanbietern wie Tweetbot, Twitterrific, Fenix und viele andere auf iOS, macOS, Android und Windows.

Zunächst war unklar, ob das Problem durch einen vorübergehenden Ausfall oder durch eine absichtliche Entscheidung verursacht wurde. Obwohl Twitter nichts dazu sagte, gab es Hinweise darauf, dass der Zugriff auf Apps von Drittanbietern absichtlich gesperrt wurde. Erstaunlicherweise fanden Entwickler später heraus, dass der API-Zugang anscheinend nur für bestimmte Clients wie Tweetbot und Fenix nicht funktionierte, während andere, weniger beliebte Apps weiterhin ihren Dienst verrichten konnten.

Jetzt gibt es die erste offizielle Stellungnahme. In einem neuen Tweet, der auf dem offiziellen Twitter Dev-Profil gepostet wurde, sagt das Unternehmen jedoch lediglich, dass es „seine langjährigen API-Regeln durchsetzt“. Infolgedessen räumt es ein, dass einige Apps „nicht funktionieren“.

Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working.

— Twitter Dev (@TwitterDev) January 17, 2023