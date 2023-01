In der Nacht zu heute hat Apple das Firmware-Update 5B59 für die AirPods (2. Gen), AirPods (3. Gen), AirPods Pro (1. Gen) und AirPods Max veröffentlicht. Für die AirPods Pro (2. Gen) sowie die AirPods (1. Gen) steht aktuell kein Update bereit.

AirPods, AirPods Pro und AirPods Max: Firmware-Update 5B59 ist da

Nachdem Apple im November letzten Jahres die Firmware 5B58 für die AirPods veröffentlichte, gibt es nun mit Version 5B59 das nächste Update. Der kleine Versionsschritt deutet daraufhin, dass es sich nur um kleinere Verbesserungen handelt. Apple selbst spricht von Fehlerkorrekturen und weiteren Verbesserungen. Neue Funktionen sind nicht an Bord.

Ein echtes Geheimrezept, wie man ein Update auf den AirPods anstößt haben wir nach wie vor für euch nicht. Für gewöhnlich installiert sich das Update mit der Zeit im Hintergrund, so dass es der Anwender nicht mitbekommt. Hierzu müssen die AirPods bzw. das Ladecase aufgeladen werden und das iPhone in der Nähe sein. Manuell kann man das Update nicht initiieren. Wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt habt, dann sollte das Update in den kommenden Tagen automatisch starten. Lasst euch nicht beirren, falls das Update nicht sofort ausgeführt wird.

Um die aktuelle Firmware-Version eurer AirPods zu prüfen geht ihr folgendermaßen vor:

Verbinde die AirPods mit eurem iOS-Gerät

Einstellungen -> Allgemein -> Info öffnen

Herunterscrollen und eure AirPods auswählen

Nun erscheint die Firmware-Version

Sollten sich noch größere Verbesserungen in Kombination mit der Firmware 5B59 zeigen, werden wir Nachberichten.

