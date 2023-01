Kurz nach der Vorstellung der neuen MacBook Pro und Mac mini Modelle folgte ein neuer HomePod, der bereits im Apple Online Store bestellt werden kann. Der leistungsstarke Smart Speaker wird zwar erst ab dem 3. Februar ausgeliefert, doch schon jetzt gibt es die ersten Erfahrungsberichte, die unsere Vorfreude weiter ansteigen lässt.

Einige Medienvertreter hatten bereits vor dem offiziellen Release des HomePod der zweiten Generation die Gelegenheit, den Smart Speaker zu testen. Dabei zeigt sich ein positives Stimmungsbild, wenn auch sich die Redakteure mehr Zeit mit Apples neuen HomePod gewünscht hätten.

Ty Pendlebury von CNET schreibt, dass er noch nicht von dem räumlichen Klang eines einzelnen HomePod überzeugt ist, betont aber, dass er noch mehr Zeit mit dem Lautsprecher verbringen muss, um sich ein besseres (Klang)bild von dem Gerät zu machen. Doch schon jetzt ist er von dem Stereo-Modus zweier HomePods begeistert. Pendlebury schreibt:

Chris Welch von The Verge empfand hingegen auch bei einem einzelnen HomePod einen raumfüllenden Klang und betont die High-End-Klarheit und Details des Lautsprechers. Doch auch er bevorzugt den Stereo-Verbund. In dem Erfahrungsbericht heißt es:

„Wie sein Vorgänger zeigte der Lautsprecher der zweiten Generation eine angenehme Fülle, einen multidirektionalen, raumfüllenden Klang und eine Betonung auf High-End-Klarheit und Details. Wenn er allein verwendet wird, wird er wahrscheinlich in der oberen Reihe der Smart Speaker mit Produkten wie Amazons Echo Studio und Sonos-Lautsprechern rangieren. Zwei von ihnen zusammen während einer Live-Version von „Hotel California“ von The Eagles klangen großartig.“

Jacob Kroll von The Street lobt derweil die Vielseitigkeit des Klangbildes:

Auch Lance Ulanoff von TechRadar hatte die Möglichkeit, den neuen HomePod während einer Präsentation von Apple zu hören. Er war von der immersiven Klanglandschaft des Lautsprechers beeindruckt und lobt eine hervorragende Trennung von akustischen Instrumenten und der Stimme. Er schreibt:

„Nach meiner Hörerfahrung nutzt der HomePod 2 seine Wrap-Around-Audio-Fähigkeiten und die Technologie, die dahinter steht, um eine beeindruckende und immersive Klanglandschaft zu schaffen.

Wir begannen mit einem Lied namens Everybody von Ingrid Michaelson. Ich saß etwa drei Meter von den Lautsprechern entfernt in einem mittelgroßen Wohnzimmer mit hohen Decken. Es ist ein wunderschönes Stück, bei dem Michaelsons klare, helle, klagende Stimme im Vordergrund steht. Was mir sofort auffiel, war die hervorragende Trennung von akustischen Instrumenten und der Stimme von Michealeson, und das mit nur einem HomePod 2. Ich konnte ein Tamburin, eine Gitarre und ein Schlagzeug klar als unterschiedliche Elemente in der Luft ausmachen. […]

Eine Live-Aufnahme von Hotel California von den Eagles unterstrich die Fähigkeit des Lautsprechers, einzelne Instrumente im Intro hervorzuheben.“