Ende letzten Jahres kündigte WhatsApp eine neue Funktion an, mir der ihr euch selbst Nachrichten schreiben könnt. Damals hieß es, dass diese in den kommenden Wochen für alle iPhone- und Android-Nutzer ausgerollt wird. Die Einführung der neuen Funktion ist nun abgeschlossen und ihr könnt nun mittels WhatsApp Selbstgespräche führen.

Ab sofort könnt ihr bei WhatsApp mit euch selbst chatten

In den letzten Tagen tauchte die neue Funktion „Sende dir selbst eine Nachricht“ bereits bei zahlreichen WhatsApp-Nutzern auf, ab sofort sollte sie Jedermann zur Verfügung stehen. WhatsApp hat im App Store ein Update veröffentlicht und die Funktion nun final eingeführt.

An dieser Stelle drängt sich natürlich die Frage auf, warum ihr euch selbst eine WhatsApp schicken sollt. Die Funktion ist dafür gedacht, dass ihr Notizen, Erinnerungen, Einkaufslisten etc. an euch selbst schickt und somit den Messenger als Notizzettel verwendet.

Um eine WhatsApp-Nachricht an euch selber zu schicken, öffnet ihr eure Kontaktliste und seht euch selbst an oberster Position. Sobald ihr auf euch klickt, öffnet sich der Chat-Bildschirm, so dass ihr eine Nachricht an euch selbst verschicken könnt.