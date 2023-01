In der vergangenen Woche hatte es sich bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell. Twitter verbietet es Drittanbietern Twitter-Clients zu erstellen. Diese Information wurde in einer aktualisierten Entwicklervereinbarung mitgeteilt, die von Engadget entdeckt wurde.

Letzten Donnerstag stellte Twitter überraschend den API-Zugang zu wichtigen Twitter-Clients wie Tweetbot, Twitterrific und Fenix ein, was dazu führte, dass diese nicht mehr funktionierten. Twitter schwieg zunächst, bis es dann kryptisch hieß, dass man „seine seit langem bestehenden API-Regeln durchsetzt“.

Eine neue Klausel in der Twitter-Entwicklervereinbarung besagt jetzt, dass Entwickler nicht in der Lage sind, „einen Ersatzdienst oder ein ähnliches Produkt wie die Twitter-Anwendungen zu erstellen“.

Wie wir bereits befürchtet haben, bedeutet dies, dass Twitter die Drittanbieter-Apps vom Dienst abschneidet. Alle beliebten Twitter-Clients wie Tweetbot und Twitterrific funktionieren nicht mehr. Die Twitter-Nutzer, die auf diese Apps angewiesen waren, müssen nun die offizielle Twitter-App auf iOS oder Android oder die Twitter-Erfahrungen im Web nutzen. Der Vorteil für Twitter ist naheliegend. Der Dienst kann jetzt unter allen Nutzern auf seinen Plattformen Werbung verteilen.

Die Entwickler der Drittanbieter-Apps haben zu keinem Zeitpunkt eine Mitteilung von Twitter oder eine Warnung über die Abschaltung erhalten. Auch die Durchsetzung der „langjährigen API-Regeln“ wurde nicht erläutert. Twitter hat nie einen Einblick gegeben. Letztendlich führte das Unternehmen eine Richtlinienänderung ein, die Clients von Drittanbietern generell blockiert.

Twitter-Apps von Drittanbietern gibt es seit mehr als einem Jahrzehnt, und sie waren eine beliebte Wahl für diejenigen, die mit der Standard-Twitter-Oberfläche nicht zufrieden sind. Twitter wurde um Clients von Drittanbietern herum aufgebaut, und selbst die offizielle iOS-App gibt es heute nur, weil Twitter 2010 Tweetie (eine Twitter-App eines Drittanbieters für das iPhone) übernommen hatte.

Schließlich trifft der jüngste Schritt die Entwickler am stärksten. Es gibt heute viele Entwickler, die ihre Arbeit der Entwicklung großartiger Drittanbieter-Clients für Twitter widmen und damit ihr Geld verdienen. Infolge der API-Beschränkung haben nun viele Entwickler damit begonnen, ihre Apps aus dem App Store zurückzuziehen.

Twitterific zum Beispiel war von Anfang an ein wichtiger Teil der Geschichte von Twitter. Twitterific hatte schon vor Twitter eine native iOS-App und gilt als Erfinder des Wortes „Tweet“. Jetzt bestätigt der Entwickler, dass er seine App aus dem App Store entfernt hat.

Today marks the end of an era. Sadly, we’ve been forced to pull Twitterrific from both the iOS and Mac App Stores.

Twitter’s unexplained revocation of our API access has left the app with no path forward. Please read our blog for more information🖖 https://t.co/UZSdmqZtMD

— Twitterrific (@Twitterrific) January 19, 2023