Nach eigenen Berechnungen erfüllt Vodafone die Ausbauziele zum Mobilfunknetz entsprechend den Vorgaben der Bundesnetzagentur. Die Finale Prüfung durch die Behörde steht allerdings noch aus.

Vodafone erreicht die Ausbauziele entsprechend den Vorgaben der Bundesnetzagentur

Deutschland ist großflächig vom Mobilfunknetz der einzelnen Betreiber abgedeckt. Nichtsdestotrotz gibt es weiße Flecken auf der Mobilfunk-Landkarte. So haben Vodafone und Co. in den vergangenen Jahren massiv in das Mobilfunknetz investiert, um die Vorgaben der Bundesnetzagentur zu erfüllen. Eigenen Berechnungen zufolge ist dies Vodafone nun gelungen.

Seit Juli 2019 hat Vodafone 6 Millionen Menschen aus dem LTE-Funkloch befreit und ihnen erstmals Zugang zum schnellen Mobilfunk-Netz verschafft. Dafür haben Vodafone-Techniker 2.600 komplett neue LTE-Stationen errichtet – in der Stadt und auf dem Land. Zusätzlich haben sie an 3.700 bestehenden Mobilfunkstandorten erstmals LTE-Technologie installiert. Heute sind bundesweit mehr als 99 Prozent aller Haushalte an das schnelle LTE-Netz mit mehr als 100 Megabit pro Sekunde angeschlossen.

Ihr erinnert euch? Im Dezember erreichte Vodafone als erster Netzbetreiber das zentrale Ziel der Haushalts-Versorgung in allen 16 Bundesländern. Mit Ausbaumaßnahmen im November und Dezember konnten die Vodafone-Techniker vor dem Jahresende Vollzug melden: Pro Bundesland sind mindestens 98 Prozent der Haushalte mit schnellem LTE (mindestens 100 Mbit/s) versorgt. In vielen Bundesländern liegt die prozentuale Haushalts-Abdeckung sogar deutlich über 99 Prozent.

5G Ausbau schreitet schneller voran als geplant

Auch beim Ausbau des 5G-Netzes kommt Vodafone sehr gut vor. So liegt das Düsseldorfer Unternehmen vor den ursprünglich gesteckten Zielen. Schon heute versorgt Vodafone mehr als 80 Prozent der Haushalte bundesweit mit 5G. Dafür hat Vodafone die 5G-Technik an mehr als 12.000 Mobilfunk-Stationen mit 36.000 Antennen freigeschaltet.

Der Netzausbau geht auch in den kommenden Wochen und Monaten weiter. Bis zum Sommer sind 1.900 LTE- und 2.700 5G-Ausbaumaßnahmen geplant. Neben der Beseitigung von weißen Flecken möchte Vodafone insbesondere sein Netz entlang von Autobahnen und Hauptverkehrsstrecken für IC und ICE verbessern.