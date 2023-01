In einer Zeit, in der massive Entlassungen bei großen Tech-Unternehmen leider keine Seltenheit sind, hat es Apple geschafft, sich der Welle von Massenentlassungen zu entziehen. Wie das Wall Street Journal erklärt, konnte Apple durch sein langsameres Einstellungstempo die Probleme vermeiden, die Alphabet, Microsoft, Meta und Amazon mit ihren hohen Mitarbeiterzahlen hatten.

Apple hat keinen größeren Stellenabbau angekündigt

Gerade erst gab Microsoft die Streichung von 10.000 Stellen bekannt. Amazon verkündete Anfang des Monats den Jobabbau von 18.000 Stellen. Bei Alphabet sind es 12.000 Entlassungen. Auch der Facebook-Mutterkonzern Meta kündigte an, dass 11.000 Menschen ihren Job verlieren werden.

Meta-CEO Mark Zuckerberg sprach in dem Zusammenhang ein großes Problem an, das die großen Tech-Konzerne derzeit haben. Infolge des Online-Booms zu Beginn der Pandemie habe er die Einnahmen überschätzt und die Investitionen hochgeschraubt, doch jetzt holt ihn die Realität ein und das Geschäft müsse wieder auf das frühere Niveau zurückbewegt werden, so Zuckerberg.

Von den großen US-Tech-Konzernen gibt es jedoch noch einen Kandidaten, der noch keinen Stellenabbau angekündigt hat. In einem Bericht des Wall Street Journal wird beschrieben, dass Apple sich dem Rest der Gruppe mit einer größeren Entlassungsrunde noch nicht angeschlossen hat, was auf eine Kombination aus einem widerstandsfähigen Geschäft und einer langsameren Einstellungsrate zurückzuführen ist.

Von September 2019 bis September 2022 wuchs Apples Personalbestand um 20 % auf 164.000 Vollzeitbeschäftigte. Im Vergleich dazu drehten die Konkurrenten bei den Einstellungen auf: Microsoft wuchs um 53 %, Alphabet um 57 % und Meta um 94 % im gleichen Zeitraum.

Doch Apple ist nicht immun gegen die Marktentwicklung, und das Dezemberquartal dürfte aufgrund von Produktionsproblemen in China schwieriger als üblich verlaufen sein. Deswegen muss auch Apple reagieren. Es besteht die Möglichkeit, dass Apple Kürzungen oder Änderungen bei den Vergünstigungen für die Mitarbeiter vornimmt. Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern auf dem Firmengelände bereits kein kostenloses Mittagessen mehr an, aber auch in anderen Bereichen könnte es zu Kostenreduzierungen kommen. Doch zu den gefürchteten Massenentlassungen wird es hoffentlich nicht kommen.

Das letzte Mal, dass Apple eine Kündigungswelle durchführte, war im Jahr 1997, als der Mitbegründer Steve Jobs in das Unternehmen zurückkehrte. Damals wurden etwa 4.100 Mitarbeiter entlassen, um die Kosten zu senken.