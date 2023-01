Mit der Freigabe von iOS 16.2 hat Apple auch das Upgrade für die neue HomeKit-Architektur freigeschaltet sowie die Home-App aktualisiert. Aufgrund von Problemen zog Apple das Upgrade der HomeKit-Architektur allerdings wieder zurück. Nun bestätigt Apple, das die Option zum Upgrade bald wieder verfügbar sein wird.

Apple schreibt zur neuen Home-Architektur

Da das Upgrade allerdings im ersten Ansatz zu viele Fehler mit sich brachte, entschied sich Apple dazu, das Upgrade zurückzuziehen. Im begleitenden Support Dokument heißt es

Nun bereitet Apple die erneute Freigabe vor. Intern wird bereits „Version 2“ vorbereitet und gestestet. Einen konkreten Termin zur Freigabe nennt Apple allerdings nicht. Vor wenigen Tagen wurde iOS 16.3 veröffentlicht. In Kürze erwarten wir die Beta 1 zu iOS 16.4. Gut möglich, dass die neuen HomeKit-Architektur mit dem X.4 Update erneut freigeschaltet wird.

