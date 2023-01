Nachdem wir euch gestern über das Vorgehen der Deutschen Telekom zum tatsächlichen Ende der StreamOn-Option informiert haben, blicken wir nun auf Vodafone und sagen euch, welche Pläne das Düsseldorfer Unternehmen zum 31. März 2023 in der Schublade hat.

An dieser Stelle bringen wir euch noch einmal ganz kurz auf Ballhöhe. Im April letzten Jahres verbot die Bundesnetzagentur Telekom StreamOn und Vodafone Pass. Der Europäische Gerichtshof hatte zuvor entschieden, dass die Zero Rating-Optionen mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung des Datenverkehrs unvereinbar sind. Seit vergangenem Jahr können Neukunden den Vodafone Pass (und Telekom StreamOn) nicht mehr buchen. Ende März endet auch die Übergangsfrist für Bestandskunden. Wie geht es anschließend weiter?

Wir haben bei Vodafone nachgehakt und folgende Antwort erhalten

Wir möchten, dass unsere Kunden auch nach Wegfall des Passes weiterhin wie gewohnt mobil surfen und ihre Lieblings-Apps nutzen können. Deshalb informieren wir unsere „Pass“-Kunden in diesen Tagen darüber, dass sie mehr Datenvolumen erhalten. Wir gehen davon aus, bis Mitte Februar alle betroffenen Kunden informiert zu haben. Darüber hinaus informieren wir unsere Kunden noch einmal per SMS, sobald der Pass Ende März entfällt und das neue Datenvolumen bereitsteht. Die Höhe des zusätzlichen Datenvolumens ist von verschiedenen Faktoren abhängig, kann also unterschiedlich hoch ausfallen. Solange die Kunden ihren Tarif nicht wechseln, können sie das zusätzliche Datenvolumen dauerhaft und über die Mindestvertragslaufzeit hinaus nutzen.