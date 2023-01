Nachdem Belkin im Herbst letzten Jahres zunächst „Belkin iPhone Mount mit MagSafe für MacBooks“ auf den Markt gebracht hatte, kündigte der Hersteller im Dezember das Pendant für Mac Desktops an. Dieses ist ab sofort auch bei uns in Deutschland erhältlich.

Belkin iPhone Mount mit MagSafe für Mac Desktops ab sofort erhältlich

Im Juni dieses Jahres kündigte Apple im Rahmen der Vorstellung von macOS Ventura und iOS 16 eine neue Funktion namens „Continuity Camera“ an. Diese ermöglicht euch, euer iPhone nahtlos mit einem Mac zu nutzen. Nachdem Belkin seine iPhone-Halterung für MacBooks bereits vor ein paar Monaten auf den Markt gebracht hat, steht nun das Pendant für Desktops bei uns in Deutschland zur Verfügung. In den USA ist dieses bereits seit Dezember erhältlich.

Belkin iPhone Mount mit MagSafe für Mac Desktops wird wie folgt beschrieben

Die Belkin iPhone Mount (MagSafe kompatibel) für Mac Desktops nutzt die neuen Kamera-Übergabe Features der neuesten Version von macOS Ventura. Damit kannst du dein MagSafe kompatibles iPhone sicher mit der robusten Halterung an deinem Mac Desktop oder Monitor befestigen und für FaceTime, Videokonferenzen, Aufnahmen und mehr verwenden.

Die Belkin Halterung für Desktops kostet 44,95 Euro und ist unmittelbar versandbereit.