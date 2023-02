YouTuber Andru Edwards hatte die Möglichkeit, mit drei Apple Managern über den neuen M2 Pro und M2 Max Chip zu sprechen. Dabei ging es unter anderem über das Design und die Entwicklung der neuen Chips, Pro Workflows, die Media Engine, Energieeffizienz und mehr.

Apple Manager sprechen über den M2 Max: Entwicklung, Design, Media Engine und mehr

Im vergangenen Monat kündigte Apple – durchaus unerwartet – das neue MacBook Pro mit M2 Pro und M2 Max an.

Beim M2 Pro und M2 Max handelt es sich um zwei SoCs (Systeme auf einem Chip) der nächsten Generation, die die wegweisend energieeffiziente Performance der Apple Chips auf ein neues Niveau bringen. Der M2 Pro erweitert die Architektur des M2 auf eine bis zu 12‑Core CPU und eine bis zu 19‑Core GPU, mit einem schnellen gemeinsamen Arbeitsspeicher von bis zu 32 GB. Der M2 Max baut auf der Leistungsfähigkeit des M2 Pro auf und hat eine bis zu 38‑Core GPU, doppelte Speicherbandbreite für den gemeinsamen Arbeitsspeicher und bis zu 96 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher.

Beide Chips bieten außerdem verbesserte speziell entwickelte Technologien, darunter eine schnellere 16‑Core Neural Engine und die leistungsstarke Media Engine von Apple.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In dem rund 30-minütigen Interview Speech Andru ausführlich mit den Apple Managern Laura Metz (Produkt-Marketing), Anand Shimpi (Hardware Technologies) und Tuba Yalcin (Pro Workflows). Dabei deckt das Interview viele unterschiedliche Themen ab. Nachdem die Manager kurz darüber sprachen, wie sie das erste Mal mit Apple Produkten in Berührung kamen, sprachen sie über den Design-Prozess, die Entwicklung des neuen 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro, die Verwendung von leistungsfähigeren Chips in kleineren Geräten, Energieeffizienz, Pro Workflows, ob der Mac mini das MacBook Pro kannibalisiert, die neue Neural- und Media Engine und mehr.