Im Januar dieses Jahres startete das neue Workout „Kickboxen“ auf Apple Fitness+. Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir euch bereits auf eine kommende Folge „Zeit fürs Gehen“ mit der deutschen Schauspielerin Nina Hoss hingewiesen. Diese steht ab sofort bereit.

Apple Fitness+: Neue Folge „Zeit fürs Gehen“ mit Nina Hoss seit heute verfügbar

„Zeit fürs Gehen“ ist ein inspirierendes Audioerlebnis für iPhone und Apple Watch, das Menschen dabei helfen soll, öfter spazieren zu gehen. Es stellt einige der interessantesten und einflussreichsten Menschen der Welt vor, die Geschichten, Fotos und Musik mit Fitness+ Anwender teilen. Seit dem Start von „Zeit fürs Gehen“ auf Apple Fitness+ haben wir euch bereits auf zahlreiche Episoden mit verschiedenen Persönlichkeiten hingewiesen.

Nun wird also erstmals eine inspirierenden deutsche Persönlichkeit vorstellt. Genau genommen, könnt ihr einen Spaziergang mit der deutschen Schauspielerin Nina Hoss unternehmen. Mit ihrer Leistung auf der Leinwand, in beliebten Serien und auf der Bühne hat es Nina Hoss zu internationaler Bekanntheit gebracht. Unter anderem ist sie im Film „Tár“ zu sehen, aber auch in Serien wie „Homeland“ und „Tom Clancy’s Jack Ryan“.

Auf diesem Spaziergang spricht die deutsche Schauspielerin über den unerwarteten Erfolg während ihrer Zeit an der Theaterschule und erklärt, wie das Reisen ihre Schauspielkunst und Lebensphilosophie beeinflusst hat. Zur neuesten Folge bei Fitness+ geht es hier: Apple Fitness+ – Zeit fürs Gehen mit Nina Hoss.