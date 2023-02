Apples Funktion „Scribble“ („Kritzeln“) steht in Deutschland bereits seit rund zwei Jahren zur Verfügung. Allgemein lässt sich mit der Funktion per Apple Pencil in Textfelder, wie das Suchfeld in Safari oder ein Textfeld in Mail schreiben – die Eingabe wird dann automatisch in getippten Text umgewandelt. Auch Apples Notizen Apps unterstützt die Erkennung der Handschrift bereits seit dem Start. Wie Microsoft bekannt gibt, unterstützt jetzt auch die iPad-Version der Notiz-App OneNote die „Scribble“-Funktion.

OneNote für das iPad unterstützt Handschrifterkennung

Nachdem die Unterstützung von „Scribble“ für die iPad-Version von OneNote nun schon länger getestet werden konnte, ist die praktische Funktion jetzt für alle Nutzer verfügbar. Hierfür benötigt ihr nur die Version 16.70 der App.

In OneNote muss über die Registerkarte „Zeichnen“ die Eingabe von handschriftlichem Text aktiviert werden. Anschließend könnt ihr auf einer OneNote-Seite mit dem Apple Pencil schreiben. Eure Handschrift wird dann automatisch in getippten Text umgewandelt.

Microsoft schreibt zum Update:

„Scribble ist ein leistungsstarkes neues Feature, mit dem Sie Ihre Handschrift sofort in digitalen Text konvertieren können. Wählen Sie einfach den Apple Pen auf der Registerkarte „Zeichnen“ aus, und schreiben Sie dann mit ihrem Apple- oder einem anderen Tablettstift auf eine OneNote-Seite. OneNote konvertiert den eingegebenen handschriftlichen Text dann automatisch in gedruckten. Mit Scribble können Sie Notizen jetzt schneller und effizienter erstellen als je zuvor. Darüber hinaus können Sie Ihre Notizen mithilfe einer Vielzahl von Gesten ganz einfach bearbeiten und formatieren. Weitere Verbesserungen in diesem Update sind eine verbesserte Leistung und Stabilität sowie Fehlerbehebungen und andere geringfügige Verbesserungen.“

Generell geschieht bei der „Scribble“-Funktion alles Handschriftliche und die Umwandlung in Text auf dem iPad selbst. Bei der Erstellung von Notizen nutzt die Funktion maschinelles Lernen auf dem Gerät, um Handschrift von Zeichnungen zu unterscheiden, so dass handgeschriebener Text einfach ausgewählt, ausgeschnitten und als getippter Text in ein anderes Dokument eingefügt werden kann. Die Erkennung von Formen ermöglicht es Nutzern, geometrisch perfekte Formen zu zeichnen, die beim Hinzufügen nützlicher Diagramme und Illustrationen in Notizen an richtiger Position einrasten.

Für die Verwendung von „Scribble“ wird ein Apple Pencil und ein kompatibles iPad vorausgesetzt.

Folgende Modelle unterstützen den Apple Pencil (2. Generation):

iPad mini (6. Generation)

iPad Air (4. Generation und neuere Modelle)

iPad Pro 11 Zoll (alle Generationen)

iPad Pro 12,9 Zoll (3. Generation und neuere Modelle)

Folgende Modelle unterstützen den Apple Pencil (1. Generation):