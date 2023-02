Wie Bloomberg berichtet, arbeitet Apple weiterhin an einem neuen Hardware-Service, der es Kunden ermöglicht, ein iPhone oder ein anderes Apple-Gerät zu abonnieren. Der Service würde im Rahmen eines Abonnements enthalten sein, ähnlich wie es Apple bereits mit anderen Diensten handhabt. Das Gerücht ist schon länger im Umlauf und ist offenbar immer noch nicht vom Tisch. Nachdem zuletzt vermutet wurde, dass der Dienst Ende 2022 an den Start geht, steht jetzt der März oder April hoch im Kurs.

Apple arbeitet an einer Finanzplattform der nächsten Generation

In Berichten von Anfang 2022 hieß es, dass Apple daran arbeitet, sein Dienstleistungsmodell auf sein Hardware-Geschäft zu erweitern, indem das Unternehmen den Verbrauchern iPhones und andere Geräte gegen eine monatliche Gebühr zur Verfügung stellt.

In seinem „Power On“-Newsletter betont Bloombergs Mark Gurman nun, dass Apple an mehreren FinTech-Projekten arbeitet. Zwei davon – Apple Pay Later und der Apple Card Savings Account – wurden bereits angekündigt, aber Apple arbeitet derzeit angeblich auch noch an seinem Hardware-Abo-Programm, was sich zunächst wahrscheinlich auf das iPhone konzentrieren wird.

Das Hardware-Abo soll sich von anderen Finanzierungsoptionen für iPhone-Käufer unterscheiden, denn „die monatliche Gebühr wäre nicht der Preis des Geräts, aufgeteilt auf 12 oder 24 Monate.“ Stattdessen würde es sich um eine „noch festzulegende monatliche Gebühr handeln, die davon abhängt, für welches Gerät sich der Nutzer entscheidet.“ Das würde sich dann auch zum (in manchen Ländern) bereits verfügbaren „iPhone Upgrade Program“ unterscheiden.

Gurman gibt an, dass das iPhone-Abo ursprünglich zusammen mit dem iPhone 13 im Jahr 2021 oder dem iPhone 14 im Jahr 2022 auf den Markt kommen sollte. Wie Apples andere Fintech-Projekte hat es jedoch unter „technischen Rückschlägen gelitten, die zu langsamen Fortschritten und verpassten Terminen geführt haben.“ Dennoch bleibt das Projekt innerhalb von Apple in Arbeit und wurde nicht aufgegeben. Wie Gurman vermutet, könnte der Dienst bereits im März oder April angekündigt werden.

In dem Zusammenhang arbeitet Apple an einer neuen Plattform für seine Finanzdienste mit dem Namen „Project Breakout“. Die Plattform würde die gesamte Berechnung der Zinsen, Kreditprüfungen, Genehmigungen und mehr übernehmen. Derzeit ist Apple bei diesen Aktivitäten auf seine Finanzpartner angewiesen.